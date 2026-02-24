Як передати авто, ввезене як гуманітарна допомога, іншому військовому – покрокова інструкція

Перерозподіл можливий без погодження з донором, але з обов’язковим оформленням документів.

Автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарна допомога, можуть бути передані військовослужбовцю, однак така передача має відбуватися відповідно до вимог законодавства та за участю отримувача гуманітарної допомоги. Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС.

Поширеною є ситуація, коли благодійний фонд ввозить транспортний засіб як гуманітарну допомогу і передає його військовому для виконання службових завдань. Згодом може виникнути потреба передати цей автомобіль іншому військовослужбовцю.

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про гуманітарну допомогу», отримувачі гуманітарної допомоги мають право здійснювати її розподіл або перерозподіл між набувачами з дотриманням цільового призначення без додаткового погодження з донором.

Таким чином, отримувач гуманітарної допомоги може змінити набувача транспортного засобу. Якщо автомобіль обліковується за конкретним військовослужбовцем і в акті приймання-передачі не визначено інших набувачів, його дозволено передати іншому військовому.

У такому випадку оформлюється документ про перерозподіл і складається новий акт приймання-передачі на нового набувача. Після цього військовослужбовець звертається до сервісного центру МВС для тимчасової державної реєстрації транспортного засобу на своє ім’я.

Для цього необхідно подати:

заяву військовослужбовця — набувача транспортного засобу;

документ, що посвідчує особу (паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків);

документ, що підтверджує проходження військової служби (довідка з військової частини);

акт приймання-передачі транспортного засобу як гуманітарної допомоги відповідно до додатка до постанови Кабінету Міністрів № 584 від 10 травня 2022 року;

електронну декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену постановою Кабінету Міністрів № 953 від 5 вересня 2023 року або № 174 від 1 березня 2022 року.

