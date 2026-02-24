  1. В Украине

Зеленский впервые показал бункер на Банковой и обратился к украинцам в четвертую годовщину вторжения, видео

08:29, 24 февраля 2026
Во время видеообращения Зеленский прошел туннелями укрытия, где в начале полномасштабного вторжения сосредоточилось все военно-политическое руководство государства.
Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в связи с четвертой годовщиной полномасштабной агрессии России против Украины. В своем выступлении он также продемонстрировал бункер на Банковой и впервые поделился подробностями о том, где находился в первые дни войны и как в подземном помещении принимались стратегические решения для государства.

Он рассказал, что именно в этом бункере проходили совещания с военным руководством, переговоры с международными партнерами и ключевые рабочие встречи высших должностных лиц, от которых зависела дальнейшая судьба страны.

"Многое делалось именно здесь. Мы никогда раньше не показывали этот объект. Сейчас он пуст, понятно. А в начале войны здесь были сотни людей. Я работал здесь, потом я поднимался наверх, я обращался к вам, к людям", - заявил Зеленский.

Владимир Зеленский рассказал также о своем собственном кабинете в укрытии на Банке. Там он провел первые разговоры с мировыми лидерами, когда Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.

"Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня. И это многое говорит о нашем сопротивлении, о том, как борется Украина все это время. По этим словам - миллионы наших людей, большая смелость, тяжелая работа, выдержка и большой путь, который Украина преодолевает с 24 февраля", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

