Преобразование предприятия в середине года: как подать декларацию по налогу на прибыль

Предприятие, возникшее в результате преобразования, считается вновь плательщиком налога на прибыль.

Налоговая служба в Одесской области сообщает, что в соответствии с п. 137.4 Налогового кодекса Украины отчетными периодами по налогу на прибыль (кроме случаев, определённых п. 137.5 НКУ) являются календарные: квартал, полугодие, три квартала и год.

Декларация по налогу на прибыль составляется нарастающим итогом — то есть показатели каждого последующего периода включают данные с начала года.

Отчетный период начинается с первого календарного дня соответствующего периода и заканчивается его последним календарным днём, за исключением особых случаев, предусмотренных пп. 137.4.1–137.4.3 НКУ.

Для плательщиков налога, зарегистрированных в течение отчетного (налогового) года (новосозданных), уплачивающих налог на прибыль на основании годовой налоговой декларации за период деятельности в отчетном (налоговом) году, устанавливается годовой налоговый (отчетный) период (пп. «а» п. 137.5 НКУ).

Первый налоговый (отчетный) период начинается с даты, на которую приходится начало такого учета, и заканчивается последним календарным днем такого налогового (отчетного) периода (пп. 137.4.2 НКУ).

Сроки подачи Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий, утвержденной приказом Минфина от 20.10.2015 № 897, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 11.11.2015 за № 1415/27860 (в редакции приказа Минфина от 20.02.2023 № 101), с изменениями (далее — Декларация), для плательщиков, использующих базовый отчетный период квартал или год, установлены п. 49.18 НКУ.

В соответствии с пп. 49.18.6 НКУ налоговые декларации за базовый отчетный (налоговый) период, равный календарному году для плательщиков налога на прибыль, для налоговой декларации, которая рассчитывается нарастающим итогом за год, подаются в течение 60 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) года.

Как установлено п. 46.2 НКУ, финансовая отчетность либо отчет о финансовом состоянии (баланс) и отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе (отчет о финансовых результатах), подаваемые в соответствии с абзацами первым и вторым п. 46.2 НКУ, являются приложениями к Декларации и её неотъемлемой частью.

При этом абзацем первым п. 46.2 НКУ определено, что плательщик налога на прибыль (кроме плательщиков налога на прибыль, которые в соответствии с Законом Украины от 16.07.1999 № 996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» обязаны обнародовать годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом) подает вместе с соответствующей Декларацией квартальную или годовую финансовую отчетность в порядке, предусмотренном для подачи налоговой декларации с учетом требований ст. 137 НКУ.

Таким образом, налогоплательщик, созданный в результате преобразования, считается новосозданным плательщиком налога на прибыль предприятий, а первым налоговым (отчетным) периодом для такого плательщика является отчетный период год, который начинается с даты преобразования и заканчивается последним днем соответствующего отчетного (налогового) года.

