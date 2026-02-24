Перетворення підприємства посеред року: як подати декларацію з податку на прибуток

Підприємство, що виникло в результаті перетворення, вважається новоствореним платником податку на прибуток.

Податкова служба в Одеській області повідомляє, що відповідно до п. 137.4 Податкового кодексу України звітними періодами з податку на прибуток (крім випадків, визначених п. 137.5 ПКУ) є календарні: квартал, півріччя, три квартали та рік.

Декларація з податку на прибуток складається наростаючим підсумком — тобто показники кожного наступного періоду включають дані з початку року.

Звітний період починається з першого календарного дня відповідного періоду та завершується його останнім календарним днем, за винятком особливих випадків, передбачених пп. 137.4.1–137.4.3 ПКУ.

Для платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році встановлюється річний податковий (звітний) період (пп. «а» п. 137.5 ПКУ).

Перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду (пп. 137.4.2 ПКУ).

Строки подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 №897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за №1415/27860 (у редакції наказу Мінфіну від 20.02.2023 №101), зі змінами, (далі – Декларація), для платників, які використовують базовий звітний період квартал або рік, встановлені п. 49.18 ПКУ.

Відповідно до пп. 49.18.6 ПКУ податкові декларації за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на прибуток, для податкової декларації, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, подаються протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Як встановлено п. 46.2 ПКУ, фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до абзаців першого та другого п. 46.2 ПКУ, є додатками до Декларації та її невід’ємною частиною.

При цьому абзацом першим п. 46.2 ПКУ визначено, що платник податку на прибуток (крім платників податку на прибуток, які відповідно до Закону України від 16.07.1999 №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом) подає разом з відповідною Декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.

Отже, платник податків, який створений внаслідок перетворення вважатиметься новоствореним платником податку на прибуток підприємств, а першим податковим (звітним) періодом для такого платника є звітний період рік, який розпочинається з дати перетворення і закінчується останнім днем відповідного звітного (податкового) року.

