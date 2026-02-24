В Украине внедрят единые правила допуска строительных материалов на рынок

Стартовала имплементация нового Регламента ЕС 2024/3110 для строительных материалов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

16 февраля 2026 года состоялось первое заседание рабочей группы по внедрению нового Регламента ЕС 2024/3110, который заменяет действующий Регламент № 305/2011. Цель документа — создать единые правила допуска строительных материалов на рынок, повысить качество восстановления и интегрировать украинских производителей в европейское экономическое пространство.

Новые правила коснутся каждого участника рынка: производителей и импортеров, которые обязаны будут составлять декларации показателей; заказчиков публичных закупок, для которых декларация должна стать главным документом подтверждения качества; а также проектировщиков и архитекторов, которые должны научиться выбирать материалы по новым характеристикам.

Проект Регламента предлагает цифровую трансформацию отрасли через интеграцию Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС) и Prozorro. Это позволит автоматически подтягивать декларации к тендерной документации, исключая человеческий фактор и подделку документов. Кроме того, внедряются экологические характеристики (EPD), что соответствует Европейскому зеленому курсу и является обязательным условием для получения инвестиций на восстановление.

Одной из главных проблем внедрения нового Регламента ЕС 2024/3110 остается разрыв между обязательным декларированием продукции и практикой публичных закупок. Эксперты отмечают, что заказчики часто игнорируют декларации соответствия, отдавая предпочтение добровольным сертификатам, которые не имеют юридической силы для подтверждения безопасности материалов.

Кроме того, Национальный орган стандартизации отменил значительную часть ДСТУ без замены новыми документами. Это усложняет участие производителей, особенно в металлургической отрасли, в тендерах и других публичных закупках.

Эксперты подчеркивают необходимость согласования существующих стандартов с новыми европейскими редакциями и четкого разъяснения относительно признания протоколов испытаний европейских лабораторий.

Переход на Регламент 2024/3110 — важный шаг к европейскому рынку, однако для успеха реформы необходимо срочно предоставить заказчикам публичных закупок четкие методические рекомендации относительно обязательности деклараций. Представители рабочей группы подчеркнули необходимость совместной работы производителей, государственных органов и органов оценки соответствия для совершенствования нормативной базы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.