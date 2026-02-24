  1. Публікації
В Україні впровадять єдині правила допуску будівельних матеріалів на ринок

09:30, 24 лютого 2026
Стартувала імплементація нового Регламенту ЄС 2024/3110 для будівельних матеріалів.
В Україні впровадять єдині правила допуску будівельних матеріалів на ринок
16 лютого 2026 року відбулося перше засідання робочої групи з впровадження нового Регламент ЄС 2024/3110, що замінює діючий Регламент № 305/2011. Документ має на меті створити єдині правила допуску будівельних матеріалів на ринок, підвищити якість відбудови та інтегрувати українських виробників у європейський економічний простір.

Нові правила торкнуться кожного учасника ринку виробників та імпортерів, які зобов'язані будуть складати декларації показників, замовників публічних закупівель, для яких декларація має стати головним документом підтвердження якості та проєктувальників та архітекторів, які повинні навчитися обирати матеріали за новими характеристиками.

Проєкт Регламенту пропонує цифрову трансформацію галузі через інтеграцію Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДСБ) та Prozorro. Це дозволить автоматично підтягувати декларації до тендерної документації, виключаючи людський фактор та підробку документів. Крім того, впроваджуються екологічні характеристики (EPD), що відповідає Європейському зеленому курсу та є обов'язковою умовою для отримання інвестицій на відбудову.

Однією з головних проблем впровадження нового Регламенту ЄС 2024/3110 залишається розрив між обов’язковим декларуванням продукції та практикою публічних закупівель. Експерти відзначають, що замовники часто ігнорують декларації відповідності, віддаючи перевагу добровільним сертифікатам, які не мають юридичної сили для підтвердження безпеки матеріалів.

Крім того, Національний орган стандартизації скасував значну частину ДСТУ без заміни новими документами. Це ускладнює участь виробників, особливо у металургійній галузі, у тендерах та інших публічних закупівлях.

Експерти наголошують на необхідності узгодження наявних стандартів із новими європейськими редакціями та чіткого роз’яснення щодо визнання протоколів випробувань європейських лабораторій.

Перехід на Регламент 2024/3110 — важливий крок до європейського ринку, проте для успіху реформи необхідно терміново надати замовникам публічних закупівель чіткі методичні рекомендації щодо обов'язковості декларацій. Представники робочої групи наголосили на необхідності спільної роботи виробників, державних органів та органів оцінки відповідності для вдосконалення нормативної бази.

ЄС Україна ринок будівництво

