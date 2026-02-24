  1. В Украине

Как изменить способ получения пенсии – объяснили в ПФУ

08:12, 24 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подать заявление можно лично, онлайн или через уполномоченный банк.
Как изменить способ получения пенсии – объяснили в ПФУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области разъяснили, как изменить способ получения пенсии. Пенсионеры могут перейти с получения средств через банк на доставку через «Укрпочту» или наоборот. Для этого необходимо подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Сделать это можно несколькими способами:

  1. Лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
  2. Подать заявление в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи.
  3. Через представителя уполномоченного банка — в любой орган Пенсионного фонда Украины, если выплата осуществляется через банк.

В случае личной подачи заявления обязательно нужно предоставить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий возраст.

Если заявление подается через веб-портал, к нему прилагаются сканированные копии документов, соответствующие оригиналам и пригодные для считывания: с четким изображением полного текста и реквизитов документа.

Когда заявление подают уполномоченные работники банка, необходимо заполнить нижнюю часть документа. Все реквизиты заявления являются обязательными для заполнения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине как оформить пенсию

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Что означает добросовестность в проекте ГК и не станет ли она инструментом давления

В проекте обновлённого Гражданского кодекса Украины появляется новая правовая категория — добросовестность.

ЕСПЧ решит, могут ли штрафы за процедурные нарушения превышать стоимость активов предприятия

Страсбург принял к рассмотрению запрос ВС о пропорциональности налоговых санкций, который может изменить баланс между государством и налогоплательщиком.

Когда апелляция формирует новую практику: процессуальный парадокс Большой Палаты

Дискуссия вокруг полномочий ВП ВС выходит за пределы внутренней организации суда и затрагивает доверие к правосудию в Украине.

Миллионные сбережения и забытое жилье: антикоррупционное сито 19 февраля

Четвертый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Определение следственного судьи не возобновляет досудебное расследование автоматически: КУС ВС отступил от позиции прошлых лет

КУС подчеркнул: решение о возобновлении досудебного расследования принадлежит исключительно стороне обвинения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]