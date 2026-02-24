Как изменить способ получения пенсии – объяснили в ПФУ
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области разъяснили, как изменить способ получения пенсии. Пенсионеры могут перейти с получения средств через банк на доставку через «Укрпочту» или наоборот. Для этого необходимо подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
Сделать это можно несколькими способами:
- Лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
- Подать заявление в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи.
- Через представителя уполномоченного банка — в любой орган Пенсионного фонда Украины, если выплата осуществляется через банк.
В случае личной подачи заявления обязательно нужно предоставить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий возраст.
Если заявление подается через веб-портал, к нему прилагаются сканированные копии документов, соответствующие оригиналам и пригодные для считывания: с четким изображением полного текста и реквизитов документа.
Когда заявление подают уполномоченные работники банка, необходимо заполнить нижнюю часть документа. Все реквизиты заявления являются обязательными для заполнения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.