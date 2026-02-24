Як змінити спосіб отримання пенсії – пояснили в ПФУ

Подати заяву можна особисто, онлайн або через уповноважений банк.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області роз’яснили, як змінити спосіб отримання пенсії. Пенсіонери можуть перейти з отримання коштів через банк на доставку через «Укрпошту» або навпаки. Для цього необхідно подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України.

Зробити це можна кількома способами:

Особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Подати заяву в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України із використанням кваліфікованого електронного підпису. Через представника уповноваженого банку — до будь-якого органу Пенсійного фонду України, якщо виплата здійснюється через банк.

У разі особистого подання заяви обов’язково потрібно надати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує вік.

Якщо заява подається через вебпортал, до неї додаються скановані копії документів, які відповідають оригіналам і придатні для зчитування: з чітким зображенням повного тексту та реквізитів документа.

Коли заяву подають уповноважені працівники банку, необхідно заповнити нижню частину документа. Усі реквізити заяви є обов’язковими для заповнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.