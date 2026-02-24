В Минцифры объяснили порядок электронной идентификации нотариусов, которые отказались от РНОКПП

В Минцифры отреагировали на обращение Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Министерство цифровой трансформации Украины рассмотрело обращение Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца относительно письма Нотариальной палаты Украины о возможных нарушениях прав нотариусов в связи с реализацией приказа Министерства юстиции № 78/5 от 9 января 2025 года.

Ранее НПУ обращалась к омбудсмену по вопросу электронной идентификации в Единых и Государственных реестрах для нотариусов, которые отказались от получения РНОКПП по религиозным убеждениям.

В ответе Минцифры указано, что в соответствии с действующим Порядком доступа к Единым и Государственным реестрам (утвержденным приказом Минюста от 15 декабря 2015 года № 2586/5), пользователь самостоятельно принимает меры, связанные с получением квалифицированной электронной подписи у квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг.

Администратором реестров для доступа пользователя к реестрам реализуется механизм многофакторной аутентификации путем логической связи между идентификаторами доступа и квалифицированным сертификатом открытого ключа пользователя с контролем использования квалифицированной электронной подписи и квалифицированной электронной доверительной услуги формирования, проверки и подтверждения квалифицированной электронной отметки времени.

Администратором реестров для проведения государственными регистраторами регистрационных действий в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований дополнительно реализуется механизм идентификации такого пользователя, который заключается в подтверждении совершения государственным регистратором регистрационного действия с помощью средства дополнительной идентификации с использованием одноразового пароля.

В Минцифры отмечают, что действующая редакция Порядка позволяет осуществлять регистрационные действия всем категориям уполномоченных лиц, в том числе тем, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия РНОКПП. Такие лица имеют законную возможность самостоятельно выбирать квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг и использовать КЭП, содержащую идентификационные данные на основании серии и номера паспорта.

В то же время там сообщают, что Приказ Минюста № 78/5, которым предусмотрены изменения в абзац второй пункта 6 и абзац пятый пункта 9, а именно исключить слова «Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество», еще не вступил в силу. Приказ вступает в силу со дня размещения на вебсайте Минюста информации о внедрении технической возможности подтверждения совершения регистрационного действия в ГРВП с использованием удаленной КЭП «Дия.Подпись» («Дия ID»), но не ранее дня его официального опубликования.

