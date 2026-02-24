У Мінцифри пояснили порядок електронної ідентифікації нотаріусів, які відмовилися від РНОКПП

У Мінцифри звернення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство цифрової трансформації України опрацювало звернення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця щодо листа Нотаріальної палати України про можливі порушення прав нотаріусів у зв’язку з реалізацією наказу Міністерства юстиції № 78/5 від 9 січня 2025 року.

Раніше НПУ зверталася до омбудсмена з питання електронної ідентифікації у Єдиних та Державних реєстрах для нотаріусів, які відмовилися від отримання РНОКПП з релігійних переконань.

У відповіді Мінцифри зазначено, що відповідно до чинного Порядку доступу до Єдиних і Державних реєстрів (затвердженого наказом Мін’юсту від 15 грудня 2015 року № 2586/5), користувач самостійно вживає заходів, пов’язаних з отриманням кваліфікованого електронного підпису у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Адміністратором реєстрів для доступу користувача до реєстрів реалізується механізм багатофакторної автентифікації шляхом логічного зв’язку між ідентифікаторами доступу та кваліфікованим сертифікатом відкритого ключа користувача із контролем використання кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу.

Адміністратором реєстрів для проведення державними реєстраторами реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань додатково реалізується механізм ідентифікації такого користувача, що полягає у підтвердженні вчинення державним реєстратором реєстраційної дії за допомогою засобу додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля.

У Мінцифри зауважують, що чинна редакція Порядку дозволяє здійснювати реєстраційні дії всім категоріям уповноважених осіб, зокрема і тим, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП. Такі особи мають законну можливість самостійно обирати кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг та використовувати КЕП, що містить ідентифікаційні дані на підставі серії та номера паспорта.

Водночас там повідомляють, що Наказ Мін’юсту № 78/5, яким передбачено зміни до абзацу другого пункту 6 та абзацу п’ятого пункту 9, а саме виключити слова «Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно», ще не набрав чинності. Наказ набирає чинності з дня розміщення на вебсайті Мін’юсту інформації про запровадження технічної можливості підтвердження вчинення реєстраційної дії у ДРРП з використанням віддаленого КЕП «Дія. Підпис» («Дія ID»), але не раніше дня його офіційного опублікування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.