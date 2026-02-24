Где в Украине самые высокие пенсии в 2026 году: рейтинг областей

По состоянию на начало года пенсионеры в среднем получают 6544 грн.

По состоянию на начало 2026 года средняя пенсия в Украине составляет 6 544 грн. В годовом измерении показатель увеличился на 13%, однако значительную часть этого прироста фактически нивелирует инфляция. Об этом пишет «На пенсии».

Распределение пенсий выглядит так:

более трети пенсионеров получают около 3 250 грн ежемесячно;

примерно 20% имеют выплаты на уровне 4 500 грн;

почти треть — около 6 860 грн;

лишь 15% получают более 10 000 грн, в среднем это около 16 000 грн.

Отдельно стоит выделить 63 тысячи граждан, чьи пенсии остаются ниже прожиточного минимума. Для этой категории даже незначительный рост цен или тарифов становится ощутимым ударом по бюджету.

Где в 2026 году самые высокие пенсии

Традиционно самые большие средние выплаты зафиксированы в столице. В Киеве пенсионеры получают в среднем 8 981 грн.

Среди регионов-лидеров также:

Донецкая область — 8 007 грн

Луганская область — 7 481 грнДнепропетровская область — 7 269 грн



Киевская область — 6 926 грн

Самые низкие средние показатели наблюдаются в следующих областях:

Тернопольская область — 5 062 грн

Черновицкая область — 5 239 грн

Закарпатская область — 5 309 грнХерсонская область — 5 541 грн

Разница между Киевом и регионом с наименьшими выплатами превышает 3 900 грн в месяц, что подчёркивает значительное региональное неравенство.

В каких регионах пенсии росли быстрее всего

Хотя средний прирост по стране составил 13%, отдельные области продемонстрировали заметно более высокую динамику. В частности:

в Ровенской области пенсии за год выросли на 24%;

в Волынской области — почти на 20%.

