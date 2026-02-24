  1. В Україні

Де в Україні найвищі пенсії у 2026 році: рейтинг областей

08:47, 24 лютого 2026
Станом на початок року пенсіонери в середньому отримують 6 544 гривні.
Станом на початок 2026 року середня пенсія в Україні становить 6 544 грн. У річному вимірі показник збільшився на 13%, проте значну частину цього приросту фактично нівелює інфляція. Про це пише "На пенсії".

Розподіл пенсій виглядає так:

  • понад третина пенсіонерів отримує близько 3 250 грн щомісяця;
  • приблизно 20% мають виплати на рівні 4 500 грн;майже третина — близько 6 860 грн;
  • лише 15% отримують понад 10 000 грн, у середньому це близько 16 000 грн.

Окремо варто виділити 63 тисячі громадян, чиї пенсії залишаються нижчими за прожитковий мінімум. Для цієї категорії навіть незначне зростання цін або тарифів стає відчутним ударом по бюджету.

Де у 2026 році найвищі пенсії

Традиційно найбільші середні виплати зафіксовані в столиці. У Києві пенсіонери отримують у середньому 8 981 грн.

Серед регіонів-лідерів також:

Донецька область — 8 007 грн

Луганська область — 7 481 грн

Дніпропетровська область — 7 269 грн

Київська область — 6 926 грн

Найнижчі середні показники спостерігаються у таких областях:

  • Тернопільська область — 5 062 грн
  • Чернівецька область — 5 239 грн
  • Закарпатська область — 5 309 грн
  • Херсонська область — 5 541 грн

Різниця між Києвом і регіоном з найменшими виплатами перевищує 3 900 грн на місяць, що підкреслює значну регіональну нерівність.

У яких регіонах пенсії зростали найшвидше

Хоча середній приріст по країні склав 13%, окремі області продемонстрували помітно вищу динаміку. Зокрема:

  • у Рівненській області пенсії за рік зросли на 24%;
  • у Волинській області — майже на 20%.

