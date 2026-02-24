Де в Україні найвищі пенсії у 2026 році: рейтинг областей
Станом на початок 2026 року середня пенсія в Україні становить 6 544 грн. У річному вимірі показник збільшився на 13%, проте значну частину цього приросту фактично нівелює інфляція. Про це пише "На пенсії".
Розподіл пенсій виглядає так:
- понад третина пенсіонерів отримує близько 3 250 грн щомісяця;
- приблизно 20% мають виплати на рівні 4 500 грн;майже третина — близько 6 860 грн;
- лише 15% отримують понад 10 000 грн, у середньому це близько 16 000 грн.
Окремо варто виділити 63 тисячі громадян, чиї пенсії залишаються нижчими за прожитковий мінімум. Для цієї категорії навіть незначне зростання цін або тарифів стає відчутним ударом по бюджету.
Де у 2026 році найвищі пенсії
Традиційно найбільші середні виплати зафіксовані в столиці. У Києві пенсіонери отримують у середньому 8 981 грн.
Серед регіонів-лідерів також:
Донецька область — 8 007 грн
Луганська область — 7 481 грн
Дніпропетровська область — 7 269 грн
Київська область — 6 926 грн
Найнижчі середні показники спостерігаються у таких областях:
- Тернопільська область — 5 062 грн
- Чернівецька область — 5 239 грн
- Закарпатська область — 5 309 грн
- Херсонська область — 5 541 грн
Різниця між Києвом і регіоном з найменшими виплатами перевищує 3 900 грн на місяць, що підкреслює значну регіональну нерівність.
У яких регіонах пенсії зростали найшвидше
Хоча середній приріст по країні склав 13%, окремі області продемонстрували помітно вищу динаміку. Зокрема:
- у Рівненській області пенсії за рік зросли на 24%;
- у Волинській області — майже на 20%.
