ЕСПЧ решит, могут ли штрафы за процедурные нарушения превышать стоимость активов предприятия

Страсбург принял к рассмотрению запрос ВС о пропорциональности налоговых санкций, который может изменить баланс между государством и налогоплательщиком.

Украина как государство-участник Конвенции о защите прав человека и основных свобод подписала Протокол № 16 к Конвенции. Согласно статье 1 Протокола № 16 к Конвенции, высшие судебные учреждения Высокой Договаривающейся Стороны могут обращаться в ЕСПЧ за предоставлением консультативных заключений по принципиальным вопросам, касающимся толкования или применения прав и свобод, определенных Конвенцией или протоколами к ней.

Верховный Суд задал важный вопрос: обязан ли суд автоматически применять норму, даже если ее последствия противоречат принципу справедливости и пропорциональности, или все же должен учитывать стандарты защиты права собственности и конституционные гарантии.

Частное предприятие, осуществляющее розничную торговлю топливом и алкогольными напитками, работало на основании всех необходимых лицензий и использовало надлежащим образом зарегистрированные регистраторы расчетных операций (РРО). Предприятие заменило один кассовый аппарат на другой — также фискализированный и внесенный в базы данных ГНС. Однако изменения относительно нового РРО своевременно не были внесены в приложение к лицензии. Формально это расценивается как нарушение требований Налогового кодекса и Закона № 481/95 «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива». Несмотря на сугубо процедурный характер нарушения, налоговый орган применил финансовую санкцию в размере 200% стоимости всей продукции, реализованной через РРО. Общая сумма штрафа составила 63 860 222,48 грн. Сумма штрафа почти в три раза превышает балансовую стоимость активов предприятия.

Перед Верховным Судом встал сложный вопрос, касающийся баланса между фискальными интересами государства и гарантиями стабильности предпринимательской деятельности. С одной стороны, положения Закона Украины № 481/95-ВР имеют императивный характер. Норма предусматривает финансовую санкцию в размере 200% стоимости реализованной продукции в случае нарушения требований относительно лицензирования. Закон не предоставляет налоговому органу или суду дискреции по уменьшению размера штрафа — формула применяется автоматически. С другой стороны, статья 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод гарантирует право на мирное владение имуществом. Практика Европейского суда по правам человека подчеркивает: любое вмешательство государства в это право должно быть законным, преследовать легитимную цель и соответствовать принципу пропорциональности.

По утверждению Верховного Суда, возникает ситуация, когда бизнес, формально допустивший процедурную неточность, оказывается в значительно худшем положении, чем субъект, работающий без лицензии.

С учетом проанализированной практики ЕСПЧ и руководствуясь статьей 1 Протокола № 16 к Конвенции, Судебная палата по рассмотрению дел относительно налогов, сборов и других обязательных платежей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда обратилась в ЕСПЧ по поводу предоставления консультативного заключения по двум вопросам:

Может ли национальный суд, учитывая императивный характер налоговых норм, не применять прямую норму закона о штрафе и вместо этого назначить меньшую санкцию, которая законом прямо не предусмотрена, но является пропорциональной?

По каким признакам штраф по статье 17 Закона № 481/95 можно считать непропорциональным вмешательством в собственность, нарушением статьи 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека?

16 февраля 2026 года Большая Палата ЕСПЧ приняла решение о принятии запроса к рассмотрению. Это означает, что Страсбург признал дело принципиальным и новым для европейской практики. Рассмотрение будет осуществлять Большая Палата в составе 17 судей, а государства-участники Конвенции или заинтересованные лица могут подавать свои замечания до 30 марта 2026 года. Принятие запроса является сигналом, что ЕСПЧ готов дать ориентир не только Украине, а и всей Европе относительно границ фискальной дисциплины и предотвращения произвола.

В своем запросе Верховный Суд проанализировал предыдущую практику ЕСПЧ:

Мамидакис против Греции: штраф, превышающий реальный ущерб и ведущий к фактической конфискации имущества, признается незаконным.

Краева против Украины: жесткая система штрафов, не позволяющая суду учитывать индивидуальные обстоятельства, нарушает баланс между государством и правами личности.

Segame SA против Франции: штраф, установленный в процентах от суммы неуплаченного налога, признается пропорциональным.

Особенность украинского дела: штраф начислен не на скрытую прибыль, а на легальный оборот, с которого налоги уже уплачены, что делает его уникальным в мировой практике.

Обращение Верховного Суда в Европейский суд по правам человека означает временное приостановление производств по подобным делам в украинских судах до принятия решения ЕСПЧ. Ожидается, что заключение либо подтвердит строгую императивную норму, либо — что более вероятно — откроет путь к индивидуализации ответственности в налоговом праве, позволяя учитывать реальные обстоятельства и пропорциональность наказания.

