В Киеве 24 февраля закроют станцию метро «Майдан Независимости» и изменят движение транспорта

Ограничения коснутся метро и автобусных маршрутов в центре столицы из-за государственных мероприятий.

Во вторник, 24 февраля, в Киеве изменят работу отдельных маршрутов наземного общественного транспорта и станции метро «Майдан Независимости» из-за проведения государственных мероприятий к годовщине полномасштабного вторжения и временных ограничений движения, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Станция метро «Майдан Независимости» будет работать только для пересадки между линиями ориентировочно до 11:00, а вход и выход пассажиров временно ограничат. В случае объявления воздушной тревоги станция будет доступна как укрытие.

Также изменят движение нескольких автобусных маршрутов:

№ 6ТР – будет курсировать от Минского массива до Воздухофлотского путепровода под номером 6АР до 13:30 и с 16:30 до 18:00;

№ 62 – от Ботанического сада до железнодорожного вокзала «Центральный» под номером 62А до 11:00;

№ 110 и № 111 – изменены маршруты через ул. Набережно-Крещатицкую, ул. Нижний Вал, ул. Константиновскую, ул. Верхний Вал до ст. м. «Контрактовая площадь», будут работать под номерами 110А и 111А до 12:00;

№ 114 – от ул. Милославской до Гаванского моста с последующим объездом через Подольский мостовой переход, маршрут будет работать под номером 114А до 12:00.

Все изменения связаны с временным закрытием некоторых остановок и необходимостью объезда центральных участков города.

