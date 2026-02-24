  1. В Україні

У Києві 24 лютого зачинять станцію метро «Майдан Незалежності» та змінять рух транспорту

07:36, 24 лютого 2026
Обмеження торкнуться метро та автобусних маршрутів у центрі столиці через державні заходи.
У вівторок, 24 лютого, у Києві змінять роботу окремих маршрутів наземного громадського транспорту та станції метро «Майдан Незалежності» через проведення державних заходів до роковин повномасштабного вторгнення та тимчасові обмеження руху, повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Станція метро «Майдан Незалежності» працюватиме лише для пересадки між лініями орієнтовно до 11:00, а вхід і вихід пасажирів тимчасово обмежать. У разі оголошення повітряної тривоги станція буде доступна як укриття.

Також змінять рух кількох автобусних маршрутів:

  • № 6ТР – курсуватиме від Мінського масиву до Повітрофлотського шляхопроводу під номером 6АР до 13:30 та з 16:30 до 18:00;
  • № 62 – від Ботанічного саду до залізничного вокзалу «Центральний» під номером 62А до 11:00;
  • № 110 та № 111 – змінені маршрути через вул. Набережно-Хрещатицьку, вул. Нижній Вал, вул. Костянтинівську, вул. Верхній Вал до ст. м. «Контрактова площа», працюватимуть під номерами 110А та 111А до 12:00;
  • № 114 – від вул. Милославської до Гаванського мосту з подальшим об’їздом через Подільський мостовий перехід, маршрут працюватиме під номером 114А до 12:00.

Усі зміни пов’язані з тимчасовим закриттям деяких зупинок та необхідністю об’їзду центральних ділянок міста.

Київ транспорт метро

