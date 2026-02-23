Определение следственного судьи не возобновляет досудебное расследование автоматически: КУС ВС отступил от позиции прошлых лет

КУС подчеркнул: решение о возобновлении досудебного расследования принадлежит исключительно стороне обвинения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный уголовный суд по делу № 753/7396/23 в Постановлении от 02 февраля 2026 года отступил от вывода, сформулированного ранее в постановлении от 08 декабря 2022 года.

Напомним, тогда коллегия судей по делу № 129/2663/21 не согласилась с доводами кассационной жалобы прокурора о том, что в соответствии со ст. 282 УПК Украины определение следственного судьи об обязании следователя провести соответствующие следственные действия не возобновляет досудебное расследование. В Постановлении КУС было указано следующее:

«…До момента вынесения определения следственного судьи от 13 июля 2021 года действовали положения части 5 статьи 219 УПК Украины …, при этом каких-либо процессуальных решений, предусмотренных частью 1 статьи 282 УПК Украины, следователем или прокурором относительно возобновления досудебного расследования не принималось, поэтому выводы судов предыдущих инстанций о том, что срок досудебного расследования в данном случае необходимо исчислять именно с момента вынесения определения следственного судьи, являются обоснованными, а доводы стороны обвинения в этой части — безосновательными».

Вместе с тем Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда определением от 03 июня 2025 года передала дело № 753/7396/23 на рассмотрение Первой судебной палаты Суда, не согласившись с такой правовой позицией, поскольку считала, что следственный судья не может возобновить досудебное расследование после его завершения. В связи с этим возникла необходимость отступить от позиции в подобных правоотношениях.

Кассационный уголовный суд по делу № 753/7396/23 пришел к следующему выводу.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 307 УПК следственному судье для выполнения его задачи по осуществлению контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве предоставлены полномочия по результатам рассмотрения жалобы на решения, действия или бездействие следователя, дознавателя или прокурора во время досудебного расследования обязать сторону обвинения совершить определенное действие, направленное на защиту соответствующих прав, в том числе права подозреваемого лица давать объяснения, показания по поводу подозрения.

В то же время эти положения должны применяться с учетом других положений процессуального закона, регулирующих досудебное расследование, в частности положений о сроках досудебного расследования, предусмотренных статьей 219 УПК.

Ситуация, когда сторона обвинения признала досудебное расследование завершенным и уведомила об этом в соответствии с частью 5 статьи 219 УПК, должна приниматься во внимание следственным судьей при вынесении определения об обязании совершить определенное действие, поскольку в таком случае сторона обвинения должна иметь достаточное время для исполнения такого решения суда.

Согласно практике Суда сторона обвинения вправе после завершения досудебного расследования и до направления обвинительного акта в суд возобновить его и провести следственные действия. В таком случае возобновляется течение срока досудебного расследования.

Однако Суд подчеркивает, что решение о возобновлении досудебного расследования после его завершения относится к исключительным полномочиям стороны обвинения.

Вынесение следственным судьей определения, которое обязывает сторону обвинения совершить определенное действие, само по себе не возобновляет завершенное досудебное расследование и, соответственно, течение его срока, но может стать основанием для его возобновления стороной обвинения.

Решение о возобновлении досудебного расследования для исполнения определения следственного судьи сторона обвинения принимает, исходя, в том числе, из необходимости выполнения требований статьи 219 УПК.

В зависимости от ситуации, сложившейся в уголовном производстве, сторона обвинения может принять меры для продления срока досудебного расследования на период, необходимый для исполнения соответствующего определения, и следственный судья, рассматривающий такое ходатайство, должен принять во внимание необходимость исполнения такого определения, либо, если продление соответствующего срока невозможно, принять решение об отказе в совершении соответствующего действия со ссылкой на требования статьи 219 УПК.

Суд отмечает, что процессуальные решения или действия, которые не привели к совершению следственных (розыскных) действий, такие как рассмотрение ходатайств стороны защиты или, как в данном деле, отказ в проведении процессуального действия, не возобновляют течение срока досудебного расследования.

То есть подход, согласно которому своим определением, вынесенным после завершения досудебного расследования, следственный судья автоматически возобновил досудебное расследование и течение его срока, противоречит позиции, сформулированной Судом в данном деле, и не учитывает, что стороной обвинения не было совершено каких-либо действий, которые возобновили досудебное расследование.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.