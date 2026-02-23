Ухвала слідчого судді не відновлює досудове розслідування автоматично: ККС ВС відступив від позиції минулих років

ККС наголосив: рішення про відновлення досудового розслідування належить виключно стороні обвинувачення.

Касаційний кримінальний суд у справі № 753/7396/23 в Постанові від 02 лютого 2026 року відступив від висновку, сформульованого раніше в постанові від 08 грудня 2022 року.

Нагадаємо, того разу колегія суддів у справі № 129/2663/21 не погодилася з доводами касаційної скарги прокурора про те, що відповідно до ст. 282 КПК України ухвала слідчого судді про зобов`язання слідчого провести відповідні слідчі дії не відновлює досудове розслідування. В Постанові ККС було зазначено наступне

«…До моменту постановлення ухвали слідчого судді від 13 липня 2021 року діяли положення частини 5 статті 219 КПК України …, при цьому будь-яких процесуальних рішень, передбачених частиною 1 статті 282 КПК України, слідчим чи прокурором щодо відновлення досудового розслідування не приймалось, тому висновки судів попередніх інстанцій про те, що строк досудового розслідування в даному випадку необхідно відраховувати саме з моменту постановлення ухвали слідчого судді, є обґрунтованими, а доводи сторони обвинувачення в цій частині - безпідставними».

Натомість, Колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду ухвалою від 03 червня 2025 року, передала справу № 753/7396/23 на розгляд Першої судової палати Суду не погодилась з такою правовою позицією, оскільки вважала, що слідчий суддя не може відновити досудове розслідування після його завершення. Тож виникла необхідність відступити від позиції в подібних правовідносинах.

Касаційний кримінальний суд у справі № 753/7396/23 дійшов наступного висновку.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 307 КПК слідчому судді для виконання його завдання по здійсненню контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні надані повноваження за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора під час досудового розслідування, зобов`язати сторону обвинувачення вчинити певну дію, спрямовану на захист відповідних прав, у тому числі, права підозрюваної особи давати пояснення, показання з приводу підозри.

У той же час ці положення мають застосовуватися з урахуванням інших положень процесуального закону, які регулюються досудове розслідування, зокрема, і положень щодо строків досудового розслідування, передбачених статтею 219 КПК.

Ситуація, коли сторона обвинувачення визнала досудове розслідування завершеним і повідомила про це відповідно до частини 5 статті 219 КПК, має братися до уваги слідчим суддею під час винесення ухвали про зобов`язання вчинити певну дію, оскільки в такому разі сторона обвинувачення має мати достатній час для виконання такого рішення суду.

Відповідно до практики Суду сторона обвинувачення вправі після завершення досудового розслідування і до направлення обвинувального акту до суду відновити його і провести слідчі дії. У такому разі відновлюється перебіг строку досудового розслідування.

Однак Суд підкреслює, що рішення відновити досудове розслідування після його завершення належить до виключних повноважень сторони обвинувачення.

Постановлення слідчим суддею ухвали, яка зобов`язує сторону обвинувачення вчинити певну дію, саме по собі не відновлює завершене досудове розслідування і, відповідно, перебіг його строку, але може стати підставою для його відновлення стороною обвинувачення.

Рішення про відновлення досудового розслідування для виконання ухвали слідчого судді сторона обвинувачення ухвалює, виходячи, у тому числі, з необхідності виконання вимог статті 219 КПК.

В залежності від ситуації, що склалася у кримінальному провадженні, сторона обвинувачення може вжити заходів для продовження строку досудового розслідування на період, необхідний для виконання відповідної ухвали, і слідчий суддя, який розглядає таке клопотання, має прийняти до уваги необхідність виконання такої ухвали, або, якщо продовження відповідного строку неможливе, прийняти рішення про відмову у вчиненні відповідної дії з посиланням на вимоги статті 219 КПК.

Суд зазначає, що процесуальні рішення або дії, які не призвели до вчинення слідчих (розшукових дій), такі як розгляд клопотань сторони захисту або, як у цій справі, відмова у проведенні процесуальної дії, не поновлює перебіг строку досудового розслідування.

Тобто, той підхід, що своєю ухвалою, постановленій після завершення досудового розслідування, слідчий суддя автоматично відновив досудове розслідування і перебіг його строку, суперечить позиції, сформульованій Судом у цій справі, і не враховує, що стороною обвинувачення не було здійснено будь-яких дій, які відновили досудове розслідування.

