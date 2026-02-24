Зеленський уперше показав бункер на Банковій та звернувся до українців у четверту річницю вторгнення, відео

Під час відеозвернення Зеленський пройшовся тунелями укриття, де на початку повномасштабного вторгнення зосередилося все військово-політичне кервництво держави.

фото: ОП

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У своєму виступі він також продемонстрував бункер на Банковій та вперше поділився подробицями про те, де перебував у перші дні війни і як у підземному приміщенні ухвалювалися стратегічні рішення для держави.

Він розповів, що саме в цьому бункері відбувалися наради з військовим керівництвом, переговори з міжнародними партнерами та ключові робочі зустрічі вищих посадовців, від яких залежала подальша доля країни.

"Багато що робилось саме тут. Ми ніколи раніше не показували цей об'єкт. Зараз він порожній, зрозуміло. А на початку війни тут були сотні людей. Я працював тут, потім я підіймався наверх, я звертався до вас, до людей", – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський розповів також про свій власний кабінет в укритті на Банкові. Саме там він провів перші розмови зі світовими лідерами, коли Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року.

"Сьогодні рівно чотири роки, як Путін бере Київ за три дні. І це багато говорить про наш спротив, про те, як бореться Україна весь цей час. За цими словами – мільйони наших людей, велика сміливість, важка робота, витримка і великий шлях, який Україна долає з 24 лютого", - сказав Зеленський.

