В Киев наказали водителя Subaru, который поехал направо с полосы для движения налево — видео

22:00, 21 февраля 2026
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Подольском районе Киева наказали водителя автомобиля Subaru, который поехал направо с полосы, предназначенной для движения налево.

Как сообщила Патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и составили на него соответствующие административные материалы.

В ведомстве напомнили, что информационно-указательный знак 5.18 «Направление движения по полосе» определяет разрешенное направление движения по полосе. Действие знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которыми он установлен.

