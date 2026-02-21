В Киев наказали водителя Subaru, который поехал направо с полосы для движения налево — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Подольском районе Киева наказали водителя автомобиля Subaru, который поехал направо с полосы, предназначенной для движения налево.

Как сообщила Патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и составили на него соответствующие административные материалы.

В ведомстве напомнили, что информационно-указательный знак 5.18 «Направление движения по полосе» определяет разрешенное направление движения по полосе. Действие знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которыми он установлен.

