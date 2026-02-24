Выплата зарплаты: может ли работник сам выбирать банк

Работник не обязан соглашаться именно на банк, избранный работодателем.

Вопрос выбора банка для получения заработной платы на практике возникает достаточно часто, сообщает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Многие работодатели работают с так называемыми «зарплатными проектами» — заключают договор с определённым банком и открывают в нём счета для работников. Однако это не означает, что работник обязан пользоваться именно этим банком. Закон предоставляет ему право выбора.

Согласно части пятой статьи 24 Закона Украины «Об оплате труда», выплата заработной платы через банк или небанковского поставщика платёжных услуг возможна только при наличии личного письменного согласия работника. При этом:

счёт определяет сам работник;

комиссии и расходы за перевод оплачивает работодатель;

выплата может осуществляться также почтовым переводом по указанным реквизитам.

Это означает, что без согласия работника заставить его получать зарплату через конкретное финансовое учреждение — незаконно.

Дополнительно статья 25 Закона Украины «Об оплате труда» прямо запрещает работодателям каким-либо образом ограничивать работника в свободном распоряжении его заработной платой. Выбор банка — это и есть форма распоряжения собственными средствами.

Имеет ли работодатель право навязывать «свой» банк

Работодатель может предложить зарплатный проект, но не имеет права:

заставлять открывать счёт в определённом банке;

отказывать в перечислении зарплаты на другой счёт;

устанавливать ограничения или создавать препятствия;

перекладывать банковские комиссии на работника.

Любые подобные действия считаются нарушением трудового законодательства.

Практические ситуации, которые часто встречаются

В реальной жизни работники сталкиваются с такими аргументами работодателей:

«У нас все получают зарплату только через этот банк»

«Бухгалтерии неудобно работать с другими счетами»

«Тогда вы сами будете платить комиссию»

Ни один из этих аргументов не имеет юридической силы. Закон стоит на стороне работника.

Что делать, если работодатель отказывается

Если работодатель игнорирует заявление работника или отказывается перечислять зарплату на выбранный работником банк, это считается нарушением трудового законодательства. Работник имеет право:

подать письменное заявление с реквизитами счёта;

зафиксировать отказ (переписка, приказы, ответы);

обратиться в контролирующий орган.

Работник имеет полное законное право самостоятельно выбирать банк или другое финансовое учреждение для получения заработной платы. Это право гарантируется законодательством и не зависит от внутренних правил предприятия или желания работодателя.

Свобода распоряжения собственной зарплатой — одна из базовых трудовых гарантий, и её нарушение может повлечь юридические последствия для работодателя.

