Виплата зарплати: чи може працівник сам обирати банк

07:18, 24 лютого 2026
Працівник не зобов’язаний погоджуватися саме на банк, обраний роботодавцем.
Виплата зарплати: чи може працівник сам обирати банк
Питання вибору банку для отримання заробітної плати на практиці виникає досить часто, повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Багато роботодавців працюють із так званими «зарплатними проєктами» — укладають договір з певним банком і відкривають у ньому рахунки для працівників. Проте це не означає, що працівник зобов’язаний користуватися саме цим банком. Закон надає йому право обирати.

Згідно з частиною п’ятою статті 24 Закону України «Про оплату праці», виплата заробітної плати через банк або небанківського надавача платіжних послуг можлива лише за особистою письмовою згодою працівника. При цьому:

  • рахунок визначає сам працівник;
  • комісії та витрати за переказ оплачує роботодавець;
  • виплата може здійснюватися також поштовим переказом за вказаними реквізитами.

Це означає, що без згоди працівника змусити його отримувати зарплату через конкретну фінансову установу — незаконно.

Додатково стаття 25 Закону України «Про оплату праці» прямо забороняє роботодавцям будь-яким способом обмежувати працівника у вільному розпорядженні його заробітною платою. Вибір банку — це і є форма розпорядження власними коштами.

Чи має роботодавець право нав’язувати «свій» банк

Роботодавець може запропонувати зарплатний проєкт, але не має права:

  • змушувати відкривати рахунок у визначеному банку;
  • відмовляти у перерахуванні зарплати на інший рахунок;
  • встановлювати обмеження або створювати перешкоди;
  • перекладати банківські комісії на працівника.

Будь-які подібні дії вважаються порушенням трудового законодавства.

Практичні ситуації, які часто трапляються

У реальному житті працівники стикаються з такими аргументами роботодавців:

  • «У нас усі отримують зарплату тільки через цей банк»
  • «Бухгалтерії незручно працювати з іншими рахунками»
  • «Тоді ви самі платитимете комісію»

Жоден із цих аргументів не має юридичної сили. Закон стоїть на боці працівника.

Що робити, якщо роботодавець відмовляється

Якщо роботодавець ігнорує заяву працівника або відмовляється перераховувати зарплату на вибраний працівником банк, це вважається порушенням трудового законодавства, працівник має право:

  1. Подати письмову заяву з реквізитами рахунку.
  2. Зафіксувати відмову (листування, накази, відповіді).
  3. Звернутися до контролюючого органу

Працівник має повне законне право самостійно обирати банк або іншу фінансову установу для отримання заробітної плати. Це право гарантується законодавством і не залежить від внутрішніх правил підприємства чи бажання роботодавця.

Свобода розпорядження власною зарплатою — одна з базових трудових гарантій, і її порушення може мати юридичні наслідки для роботодавця.

зарплата банк

