  1. В Украине

В каких случаях работодатель имеет право отстранить работника от работы

09:05, 24 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Работодатель имеет право отстранить работника от работы при появлении на рабочем месте в нетрезвом состоянии.
В каких случаях работодатель имеет право отстранить работника от работы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Гоструда объяснили, в каких вариантах работодатель имеет право отстранить работника от работы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что согласно статье 46 Кодекса законов о труде Украины отстранение работников от работы работодателем допускается в случае:

  • появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;
  • отказа или уклонения от обязательных медицинских осмотров, учебы, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарной охране;
  • проведение служебной проверки работодателем, отнесенным к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и объектов или операторов критической инфраструктуры;
  • в других случаях, предусмотренных законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине внедрят единые правила допуска строительных материалов на рынок

Стартовала имплементация нового Регламента ЕС 2024/3110 для строительных материалов.

Что означает добросовестность в проекте ГК и не станет ли она инструментом давления

В проекте обновлённого Гражданского кодекса Украины появляется новая правовая категория — добросовестность.

ЕСПЧ решит, могут ли штрафы за процедурные нарушения превышать стоимость активов предприятия

Страсбург принял к рассмотрению запрос ВС о пропорциональности налоговых санкций, который может изменить баланс между государством и налогоплательщиком.

Когда апелляция формирует новую практику: процессуальный парадокс Большой Палаты

Дискуссия вокруг полномочий ВП ВС выходит за пределы внутренней организации суда и затрагивает доверие к правосудию в Украине.

Миллионные сбережения и забытое жилье: антикоррупционное сито 19 февраля

Четвертый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]