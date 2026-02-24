В каких случаях работодатель имеет право отстранить работника от работы

Работодатель имеет право отстранить работника от работы при появлении на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

В Гоструда объяснили, в каких вариантах работодатель имеет право отстранить работника от работы.

Отмечается, что согласно статье 46 Кодекса законов о труде Украины отстранение работников от работы работодателем допускается в случае:

появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;

отказа или уклонения от обязательных медицинских осмотров, учебы, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарной охране;

проведение служебной проверки работодателем, отнесенным к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и объектов или операторов критической инфраструктуры;

в других случаях, предусмотренных законодательством.

