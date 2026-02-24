Роботодавець має право відсторонити працівника від роботи у разі появи на робочому місці в нетверезому стані.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Держпраці пояснили, у яких випадках роботодавець має право відсторонити працівника від роботи.

Зазначається, що відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю України, відсторонення працівників від роботи роботодавцем допускається в разі:

появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу й перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;

та протипожежної охорони; проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та об’єктів чи операторів критичної інфраструктури;

в інших випадках, передбачених законодавством.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.