  1. В Україні

У яких випадках роботодавець має право відсторонити працівника від роботи

09:05, 24 лютого 2026
Роботодавець має право відсторонити працівника від роботи у разі появи на робочому місці в нетверезому стані.
У Держпраці пояснили, у яких випадках роботодавець має право відсторонити працівника від роботи.

Зазначається, що відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю України, відсторонення працівників від роботи роботодавцем допускається в разі:

  • появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
  • відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу й перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;
  • проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та об’єктів чи операторів критичної інфраструктури;
  • в інших випадках, передбачених законодавством.

Держпраці

