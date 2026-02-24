  1. В Украине

Таяние снега и льда: синоптики рассказали об изменении погоды и угрозе подтоплений

09:23, 24 февраля 2026
В Украине прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя, повышения температуры с последующим таянием снега и льда, гололедица на дорогах и возможный рост уровня воды в реках.
В Украине 24 февраля синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя, местами возможны туманы и гололедица. Из-за повышения температуры ожидается таяние снега и льда, что может осложнить ситуацию на дорогах. О таких погодных условиях сообщили синоптик Наталка Диденко и Укргидрометцентр.

По словам Наталки Диденко, 24 февраля в большинстве областей сохранится относительно тёплая погода: ночью температура будет колебаться около нуля, а днём составит от 0 до +3 градусов. В южных и западных регионах воздух прогреется до +8 градусов.

Она отметила, что в течение недели в Украине будет преобладать влажная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также туманами, которые приведут к снижению видимости. 25 февраля существенных изменений не прогнозируется, а 26 февраля ожидается небольшое похолодание.

По информации Укргидрометцентра, 24 февраля на всей территории страны будет облачно, прогнозируются умеренные осадки, местами возможны гололёд и налипание мокрого снега. На большинстве дорог, за исключением южных областей, образуется гололедица. Ветер будет западного и юго-западного направления со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов, а в Закарпатье и на юге страны повысится до +8 градусов.

В Киеве и области 24 февраля также прогнозируются мокрый снег, дождь и туман. Ночью температура будет держаться около 0 градусов, днём ожидается от +1 до +3 градусов. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и объявили первый, жёлтый уровень опасности, поскольку погодные условия могут осложнить движение транспорта.

Из-за оттепели и активного таяния снега с 24 по 26 февраля возможно повышение уровня воды в реках в ряде регионов. Речь идёт о бассейне Южного Буга, а также о водоёмах в Кировоградской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Киевской и Житомирской областях.

В некоторых районах не исключены подтопления пойм и отдельных улиц, в частности в Кропивницком. Части территорий присвоен оранжевый уровень опасности.

прогноз погоды погода

