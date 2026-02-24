  1. В Україні

Танення снігу та льоду: синоптики розповіли про зміну погоди й загрозу підтоплень

09:23, 24 лютого 2026
В Україні прогнозують опади у вигляді мокрого снігу та дощу, підвищення температури з подальшим таненням снігу й льоду, ожеледицю на дорогах і можливе зростання рівня води в річках.
В Україні 24 лютого синоптики прогнозують опади у вигляді мокрого снігу та дощу, місцями можливі тумани й ожеледиця. Через підвищення температури очікується танення снігу та льоду, що може ускладнити ситуацію на дорогах. Про такі погодні умови повідомили синоптикиня Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

За словами Наталки Діденко, 24 лютого в більшості областей утримається відносно тепла погода: вночі температура коливатиметься біля нуля, а вдень становитиме від 0 до +3 градусів. У південних і західних регіонах повітря прогріється до +8 градусів.

Вона зазначила, що протягом тижня в Україні переважатиме волога погода з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, а також із туманами, що спричинятимуть зниження видимості. 25 лютого істотних змін не прогнозується, а 26 лютого очікується незначне похолодання.

За інформацією Укргідрометцентру, 24 лютого по всій території країни буде хмарно, передбачаються помірні опади, подекуди можлива ожеледь та налипання мокрого снігу. На більшості доріг, за винятком південних областей, утвориться ожеледиця. Вітер буде західного та південно-західного напрямків зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни підніметься до +8 градусів.

У Києві та області 24 лютого також прогнозуються мокрий сніг, дощ і туман. Уночі температура триматиметься близько 0 градусів, удень очікується від +1 до +3 градусів. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах і оголосили перший, жовтий рівень небезпеки, оскільки погодні умови можуть ускладнити рух транспорту.

Через відлигу та активне танення снігу з 24 по 26 лютого можливе підвищення рівня води в річках у низці регіонів. Йдеться про басейн Південного Бугу та водні об’єкти у Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Миколаївській, Київській і Житомирській областях.

У деяких районах не виключені підтоплення заплав і окремих вулиць, зокрема у Кропивницькому. Частині територій присвоєно помаранчевий рівень небезпеки.

