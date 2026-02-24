  1. В Украине

Сервис проверки электронных подписей обновили — что изменилось

19:30, 24 февраля 2026
Теперь система автоматически распознает украинские КЭП и подписи стран ЕС.
Фото: dtkt.ua
Министерство цифровой трансформации обновило сервис проверки электронных подписей — больше не нужны бумажные распечатки протоколов проверки подписи, скриншоты экрана и «мокрые» печати для подтверждения подлинности КЭП.

Отмечается, что проверить договор от европейского партнера можно так же быстро и легко, как и украинский КЭП.

«Это значительно упрощает жизнь предпринимателям, юристам и госслужащим.

Официальный отчет о валидации подписи с электронной печатью Дії. Забудьте о бумажных распечатках протоколов проверки подписи, скриншотах экрана и «мокрых» печатях для подтверждения подлинности КЭП. Теперь после проверки любой подписи — как украинской, так и европейской — сервис id.gov.ua генерирует электронный отчет с печатью КНЭДП «Дія». Этот отчет имеет железобетонную юридическую силу — его можно смело добавлять к делам компании или предоставлять как доказательство в государственные органы или суд», — говорят в министерстве.

Как воспользоваться обновлением:

  1. Перейдите на страницу обновленного сервиса.
  2. Загрузите файл с подписью.
  3. Мгновенно получите результат валидации КЭП и загрузите официальный отчет.

«Для адаптации систем, которые уже интегрировали предыдущую версию сервиса, мы временно оставляем ее доступной. Рекомендуем перейти на новую версию до 01 июня 2026 года. После этой даты предыдущая версия поддерживаться не будет», — добавили в Минцифры.

ЕС

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

