В Ровенской области судили мужчину за передачу данных о ВСУ для подготовки ракетного удара

Мужчина передавал российским спецслужбам информацию о перемещении военной техники и расположении подразделений ВСУ.

Радивиловский районный суд рассмотрел уголовное производство и вынес приговор гражданину Украины за незаконное распространение в условиях военного положения информации о перемещении вооружения и местах расположения Вооружённых Сил Украины. Переданные им данные были использованы в интересах вражеских спецслужб для подготовки ракетного удара по территории Украины. Об этом сообщили в суде.

В ходе рассмотрения уголовного производства Радивиловский районный суд установил, что гражданин Украины 2004 года рождения был завербован российскими спецслужбами и впоследствии совершил умышленное деяние во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины.

В период октября–декабря 2024 года он осуществлял наблюдение за военным объектом, а также передавал информацию о движении военной техники по автодорогам с целью предоставления сведений о перемещении и расположении Вооружённых Сил Украины либо других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины и размещённых на территории Ровенской и Львовской областей, государству, осуществляющему вооружённую агрессию против Украины.

Суд вынес приговор, которым признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с применением меры пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

