  1. В Україні

На Рівненщині судили чоловіка за передачу даних про ЗСУ для підготовки ракетного удару

10:00, 26 лютого 2026
Чоловік передавав російським спецслужбам інформацію про переміщення військової техніки та розташування підрозділів ЗСУ.
Радивилівський районний суд розглянув кримінальне провадження та ухвалив вирок громадянину України за незаконне поширення в умовах воєнного стану інформації про переміщення озброєння та місця розташування Збройних Сил України. Передані ним дані були використані в інтересах ворожих спецслужб для підготовки ракетного удару по території України. Про це повідомили у суді. 

Під час розгляду кримінального провадження, Радивилівський районний суд встановив, що громадянин України 2004 року народження був завербований російськими спецслужбами і в подальшому вчинив умисне діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, інформаційній безпеці України.

У період жовтня-грудня 2024 року він здійснював спостереження за військовим об'єктом, також надавав інформацію про рух військової техніки по автодорогах, з метою надання інформації про рух, розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, розташованих на території Рівненської та Львівської областей, державі що здійснює збройну агресію проти України.

Суд ухвалив вирок, яким визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у виді позбавлення волі строком 8 років із застосуванням запобіжного заходу у виді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

суд ЗСУ вирок

