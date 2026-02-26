  1. В Україні

Мінсоцполітики продовжило надання пільг на комуналку для окремих категорій населення

10:36, 26 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пільги надаватимуться тим сім’ям, у яких середньомісячний сукупний дохід в розрахунку на одну людину за останні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
Мінсоцполітики продовжило надання пільг на комуналку для окремих категорій населення
Фото: 24 Канал
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України напрацювало постанову, яка визначає порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та придбання палива для окремих категорій громадян у 2026 році.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ передбачає, що пільги надаватимуться за умови дотримання критерію доходу: середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не має перевищувати рівень доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу.

У міністерстві очікують, що такий підхід дозволить спрямувати державну підтримку насамперед тим категоріям громадян, які найбільше її потребують.

Зокрема, з першого січня 2026 року право на пільги мають:

  • звільнені з військової служби особи, які стали особами з інвалідністю під час її проходження;
  • батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або зникли безвісти під час служби;
  • реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або досягли пенсійного віку;
  • постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І та ІІ), чоловіки й дружини померлих ліквідаторів, а також опікуни дітей загиблих;
  • дружини (чоловіки) померлих громадян, які не одружилися вдруге, якщо смерть пов’язана з участю в ліквідації інших ядерних аварій чи випробувань;
  • ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших державних органів, а також вдови і вдівці померлих ветеранів цієї категорії;
  • колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, створених нацистською Німеччиною та її союзниками, а також діти, народжені у таких місцях, якщо вони визнані особами з інвалідністю;
  • депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Мінсоцполітики пільги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]