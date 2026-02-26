Мінсоцполітики продовжило надання пільг на комуналку для окремих категорій населення
Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України напрацювало постанову, яка визначає порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та придбання палива для окремих категорій громадян у 2026 році.
Документ передбачає, що пільги надаватимуться за умови дотримання критерію доходу: середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не має перевищувати рівень доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу.
У міністерстві очікують, що такий підхід дозволить спрямувати державну підтримку насамперед тим категоріям громадян, які найбільше її потребують.
Зокрема, з першого січня 2026 року право на пільги мають:
- звільнені з військової служби особи, які стали особами з інвалідністю під час її проходження;
- батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або зникли безвісти під час служби;
- реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або досягли пенсійного віку;
- постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І та ІІ), чоловіки й дружини померлих ліквідаторів, а також опікуни дітей загиблих;
- дружини (чоловіки) померлих громадян, які не одружилися вдруге, якщо смерть пов’язана з участю в ліквідації інших ядерних аварій чи випробувань;
- ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших державних органів, а також вдови і вдівці померлих ветеранів цієї категорії;
- колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, створених нацистською Німеччиною та її союзниками, а також діти, народжені у таких місцях, якщо вони визнані особами з інвалідністю;
- депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.