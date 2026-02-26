Мінсоцполітики продовжило надання пільг на комуналку для окремих категорій населення

Пільги надаватимуться тим сім’ям, у яких середньомісячний сукупний дохід в розрахунку на одну людину за останні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України напрацювало постанову, яка визначає порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та придбання палива для окремих категорій громадян у 2026 році.

Документ передбачає, що пільги надаватимуться за умови дотримання критерію доходу: середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не має перевищувати рівень доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу.

У міністерстві очікують, що такий підхід дозволить спрямувати державну підтримку насамперед тим категоріям громадян, які найбільше її потребують.

Зокрема, з першого січня 2026 року право на пільги мають:

звільнені з військової служби особи, які стали особами з інвалідністю під час її проходження;

батьки та члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або зникли безвісти під час служби;

реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або досягли пенсійного віку;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І та ІІ), чоловіки й дружини померлих ліквідаторів, а також опікуни дітей загиблих;

дружини (чоловіки) померлих громадян, які не одружилися вдруге, якщо смерть пов’язана з участю в ліквідації інших ядерних аварій чи випробувань;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших державних органів, а також вдови і вдівці померлих ветеранів цієї категорії;

колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, створених нацистською Німеччиною та її союзниками, а також діти, народжені у таких місцях, якщо вони визнані особами з інвалідністю;

депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

