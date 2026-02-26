Минсоцполитики продлило предоставление льгот на коммунальные услуги для отдельных категорий населения

Льготы будут предоставляться тем семьям, у которых среднемесячный совокупный доход в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу.

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины разработало постановление, которое определяет порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива для отдельных категорий граждан в 2026 году.

Документ предусматривает, что льготы будут предоставляться при соблюдении критерия дохода: среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не должен превышать уровень дохода, дающий право на налоговую социальную льготу.

В министерстве ожидают, что такой подход позволит направить государственную поддержку прежде всего тем категориям граждан, которые больше всего в ней нуждаются.

В частности, с первого января 2026 года право на льготы имеют:

уволенные с военной службы лица, которые стали лицами с инвалидностью во время ее прохождения;

родители и члены семей военнослужащих, которые погибли (умерли) или пропали без вести во время службы;

реабилитированные лица, которые стали лицами с инвалидностью вследствие репрессий или достигли пенсионного возраста;

пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (категории I и II), мужья и жены умерших ликвидаторов, а также опекуны детей погибших;

жены (мужья) умерших граждан, которые не вступили в повторный брак, если смерть связана с участием в ликвидации других ядерных аварий или испытаний;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других государственных органов, а также вдовы и вдовцы умерших ветеранов этой категории;

бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистской Германией и ее союзниками, а также дети, рожденные в таких местах, если они признаны лицами с инвалидностью;

депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

