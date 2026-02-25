Голова КАС ВС Ігор Дашутін взяв участь у міжнародній конференції з експертного забезпечення адмінсудочинства

Ігор Дашутін взяв участь у міжнародній науково-практичній конференції, під час якої обговорили процесуальні та методологічні аспекти призначення і проведення судових експертиз, а також їх значення для забезпечення обґрунтованості судових рішень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Судова експертиза як інструмент забезпечення здійснення адміністративного судочинства, процесуальні та науково-методичні проблеми її призначення й проведення, а також оцінювання експертних висновків судом – ці та інші питання розглянули на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання експертного забезпечення правосуддя у справах адміністративної юрисдикції: сучасний стан та перспективи розвитку», участь у якій взяв голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ігор Дашутін. Про це повідомили у ВС.

Мета конференції — створення фахового майданчика для обговорення актуальних питань експертного забезпечення правосуддя у справах адміністративної юрисдикції, аналіз сучасної судової практики, обмін науковим і практичним досвідом, а також визначення векторів розвитку методичного та нормативного забезпечення судово-експертної діяльності в Україні.

Ігор Дашутін у вітальному слові зазначив, що адміністративне судочинство перебуває у стані постійного розвитку і трансформації. Динаміка суспільних процесів, цифровізація державного управління, реформи у сфері публічної служби, податкового і митного адміністрування, антикорупційна політика, а також земельні та містобудівні відносини створюють нові категорії спорів. Їх розгляд потребує не лише ґрунтовного правового аналізу, а й глибоких спеціальних знань.

За таких умов експерт постає не лише учасником процесу, а ключовою фігурою у встановленні фактичних обставин справи, що виходять за межі суто юридичної оцінки. Отже, якість судового рішення дедалі частіше визначається обґрунтованістю та процесуальною чистотою проведеної експертизи.

За словами очільника КАС ВС, адміністративні суди розглядають широкий спектр справ, у яких призначення експертизи є не лише доцільним, а й критично необхідним для об’єктивного розв’язання спору. Зокрема, це стосується таких категорій:

податкові спори (економічні, бухгалтерські та фінансово-аналітичні експертизи);

митні спори (товарознавчі, оціночні дослідження);

земельні та містобудівні спори (земельно-технічні й будівельно-технічні експертизи);

спори щодо публічної служби (службові перевірки, дисциплінарні провадження);

антикорупційні провадження в адміністративному процесі;

екологічні спори (екологічні та інженерні дослідження).

Водночас Ігор Дашутін окреслив низку проблемних аспектів експертної діяльності. Зокрема, він вказав на тривалість проведення експертиз, нерівномірне навантаження на експертні установи та різний рівень методологічної підготовки експертів. Також було відзначено складність формулювання питань до експерта й ризики його виходу за межі компетенції та фактичного заміщення судової функції.

Акцентував доповідач і на важливості підготовки нової генерації експертів — фахівців, які поєднують глибокі спеціальні знання з розумінням процесуальних принципів судочинства. Експертне забезпечення правосуддя є не допоміжним елементом, а невід’ємною складовою правосуддя, що безпосередньо впливає на якість судових рішень, рівень суспільної довіри та ефективність захисту прав людини у сфері публічно-правових відносин.

На завершення Ігор Дашутін висловив сподівання, що конференція стане майданчиком для фахового обміну думками, вироблення практичних рекомендацій і формування нових підходів до вдосконалення адміністративної юстиції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.