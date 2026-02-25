Глава КАС ВС Игорь Дашутин принял участие в международной конференции по экспертному обеспечению админсудопроизводства

Игорь Дашутин принял участие в международной научно-практической конференции, на которой обсудили процессуальные и методологические аспекты назначения и проведения судебных экспертиз, а также их значение для обеспечения обоснованности судебных решений.

Судебная экспертиза как инструмент обеспечения осуществления административного судопроизводства, процессуальные и научно-методические проблемы её назначения и проведения, а также оценивание экспертных заключений судом — эти и другие вопросы рассмотрели на Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы экспертного обеспечения правосудия по делам административной юрисдикции: современное состояние и перспективы развития», участие в которой принял председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Игорь Дашутин. Об этом сообщили в ВС.

Цель конференции — создание профессиональной площадки для обсуждения актуальных вопросов экспертного обеспечения правосудия по делам административной юрисдикции, анализ современной судебной практики, обмен научным и практическим опытом, а также определение векторов развития методического и нормативного обеспечения судебно-экспертной деятельности в Украине.

Игорь Дашутин в приветственном слове отметил, что административное судопроизводство находится в состоянии постоянного развития и трансформации. Динамика общественных процессов, цифровизация государственного управления, реформы в сфере публичной службы, налогового и таможенного администрирования, антикоррупционная политика, а также земельные и градостроительные отношения создают новые категории споров. Их рассмотрение требует не только основательного правового анализа, но и глубоких специальных знаний.

В таких условиях эксперт выступает не только участником процесса, но и ключевой фигурой в установлении фактических обстоятельств дела, выходящих за пределы сугубо юридической оценки. Следовательно, качество судебного решения всё чаще определяется обоснованностью и процессуальной чистотой проведённой экспертизы.

По словам главы КАС ВС, административные суды рассматривают широкий спектр дел, в которых назначение экспертизы является не только целесообразным, но и критически необходимым для объективного разрешения спора. В частности, это касается таких категорий:

налоговые споры (экономические, бухгалтерские и финансово-аналитические экспертизы);

таможенные споры (товароведческие, оценочные исследования);

земельные и градостроительные споры (земельно-технические и строительно-технические экспертизы);

споры по вопросам публичной службы (служебные проверки, дисциплинарные производства);

антикоррупционные производства в административном процессе;экологические споры (экологические и инженерные исследования).

В то же время Игорь Дашутин обозначил ряд проблемных аспектов экспертной деятельности. В частности, он указал на длительность проведения экспертиз, неравномерную нагрузку на экспертные учреждения и различный уровень методологической подготовки экспертов. Также была отмечена сложность формулирования вопросов эксперту и риски его выхода за пределы компетенции и фактического замещения судебной функции.

Докладчик акцентировал внимание и на важности подготовки новой генерации экспертов — специалистов, сочетающих глубокие специальные знания с пониманием процессуальных принципов судопроизводства. Экспертное обеспечение правосудия является не вспомогательным элементом, а неотъемлемой составляющей правосудия, непосредственно влияющей на качество судебных решений, уровень общественного доверия и эффективность защиты прав человека в сфере публично-правовых отношений.

В завершение Игорь Дашутин выразил надежду, что конференция станет площадкой для профессионального обмена мнениями, выработки практических рекомендаций и формирования новых подходов к совершенствованию административной юстиции.

