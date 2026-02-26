Конкурс на посаду судді КСУ: оприлюднили список осіб, які подали документи

На дві вакансії від з'їзду суддів України документи подали 18 кандидатів.

Рада суддів України оприлюднила список осіб (кандидатів), які подали документи для участі в конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України, які мають призначатися з'їздом суддів України.

1.Бабанли Расім Шагінович - т.в.о. керівника апарату Верховного Суду

Балаєва Леся Анатоліївна - головний юрисконсульт ТОВ «ІГАР» Григоров Андрій Миколайович - суддя Другого апеляційного адміністративного суду у відставці Дзібій-Полячок Наталія Миронівна - викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу і права» Ігнатюк Олег Володимирович - суддя Київського апеляційного суду, професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності ПрАТ Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» Клименко Олексій Вікторович - прокурор другого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора Клименко Оксана Михайлівна - професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Київського національного торгівельно-економічного університету Кравчук Олексій Олегович - суддя Вищого антикорупційного суду Музичко Світлана Григорівна - суддя Київського апеляційного суду Никон Олеся Зеновіївна - суддя господарського суду Львівської області Придатко Віталій Миколайович - суддя Кролевецького районного суду Сумської області Рогач Лариса Іванівна - Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Савчак Андрій Володимирович - суддя Перемишлянського районного суду Львівської області Салюк Петро Іванович - суддя Хмельницького окружного адміністративного суду, Доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова Смокович Михайло Іванович - суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Солоткий Сергій Анатолійович - до 26.01.2025 працював на посаді наукового консультанта судді Конституційного Суду України, військовослужбовець Сотніков Сергій Вікторович - суддя Північного апеляційного господарського суду Цмокаленко Оксана Сергіївна – юрист.

РСУ нагадала, що рішенням від 22 січня 2026 року №5 було оголошено про новий конкурсу для відбору кандидатур на дві посади судді Конституційного Суду України та початок прийняття заяв (з доданими до них документами) осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, з 23 січня 2026 року по 21 лютого 2026 року включно.

