Конкурс на должность судьи КСУ: обнародован список лиц, подавших документы

Совет судей Украины обнародовал список лиц (кандидатов), которые подали документы для участия в конкурсе на должность судьи Конституционного Суда Украины, назначаемых съездом судей Украины.

На две вакансии от съезда судей Украины документы подали 18 кандидатов:

Бабанли Расим Шагинович — и.о. руководителя аппарата Верховного Суда. Балаева Леся Анатольевна — главный юрисконсульт ООО «ИГАР». Григоров Андрей Николаевич — судья Второго апелляционного административного суда в отставке. Дзибий-Полячок Наталия Мироновна — преподаватель кафедры судоустройства, прокуратуры и адвокатуры Учреждения высшего образования «Львовский университет бизнеса и права». Игнатюк Олег Владимирович — судья Киевского апелляционного суда, профессор кафедры правоохранительной и антикоррупционной деятельности ЧАО «Высшее учебное заведение „Межрегиональная Академия управления персоналом“». Клименко Алексей Викторович — прокурор второго отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах, Офиса Генерального прокурора. Клименко Оксана Михайловна — профессор кафедры международного, гражданского и коммерческого права Киевского национального торгово-экономического университета. Кравчук Алексей Олегович — судья Высшего антикоррупционного суда. Музычко Светлана Григорьевна — судья Киевского апелляционного суда. Никон Олеся Зеновиевна — судья хозяйственного суда Львовской области. Придатко Виталий Николаевич — судья Кролевецкого районного суда Сумской области. Рогач Лариса Ивановна — председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. Савчак Андрей Владимирович — судья Перемышлянского районного суда Львовской области. Салюк Петр Иванович — судья Хмельницкого окружного административного суда, доцент кафедры конституционного, административного и финансового права Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова. Смокович Михаил Иванович — судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Солоткий Сергей Анатольевич — до 26.01.2025 работал на должности научного консультанта судьи Конституционного Суда Украины, военнослужащий. Сотников Сергей Викторович — судья Северного апелляционного хозяйственного суда. Цмокаленко Оксана Сергеевна — юрист.

Совет судей Украины напомнил, что решением от 22 января 2026 года № 5 был объявлен новый конкурс по отбору кандидатур на две должности судьи Конституционного Суда Украины и начат прием заявлений (с приложенными к ним документами) от лиц, изъявивших намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины, с 23 января 2026 года по 21 февраля 2026 года включительно.

