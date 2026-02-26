  1. Суд инфо

Конкурс на должность судьи КСУ: обнародован список лиц, подавших документы

10:46, 26 февраля 2026
На две вакансии от съезда судей Украины документы подали 18 кандидатов.
Совет судей Украины обнародовал список лиц (кандидатов), которые подали документы для участия в конкурсе на должность судьи Конституционного Суда Украины, назначаемых съездом судей Украины.

На две вакансии от съезда судей Украины документы подали 18 кандидатов:

  1. Бабанли Расим Шагинович — и.о. руководителя аппарата Верховного Суда.
  2. Балаева Леся Анатольевна — главный юрисконсульт ООО «ИГАР».
  3. Григоров Андрей Николаевич — судья Второго апелляционного административного суда в отставке.
  4. Дзибий-Полячок Наталия Мироновна — преподаватель кафедры судоустройства, прокуратуры и адвокатуры Учреждения высшего образования «Львовский университет бизнеса и права».
  5. Игнатюк Олег Владимирович — судья Киевского апелляционного суда, профессор кафедры правоохранительной и антикоррупционной деятельности ЧАО «Высшее учебное заведение „Межрегиональная Академия управления персоналом“».
  6. Клименко Алексей Викторович — прокурор второго отдела процессуального руководства Департамента организации, процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах, Офиса Генерального прокурора.
  7. Клименко Оксана Михайловна — профессор кафедры международного, гражданского и коммерческого права Киевского национального торгово-экономического университета.
  8. Кравчук Алексей Олегович — судья Высшего антикоррупционного суда.
  9. Музычко Светлана Григорьевна — судья Киевского апелляционного суда.
  10. Никон Олеся Зеновиевна — судья хозяйственного суда Львовской области.
  11. Придатко Виталий Николаевич — судья Кролевецкого районного суда Сумской области.
  12. Рогач Лариса Ивановна — председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.
  13. Савчак Андрей Владимирович — судья Перемышлянского районного суда Львовской области.
  14. Салюк Петр Иванович — судья Хмельницкого окружного административного суда, доцент кафедры конституционного, административного и финансового права Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова.
  15. Смокович Михаил Иванович — судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.
  16. Солоткий Сергей Анатольевич — до 26.01.2025 работал на должности научного консультанта судьи Конституционного Суда Украины, военнослужащий.
  17. Сотников Сергей Викторович — судья Северного апелляционного хозяйственного суда.
  18. Цмокаленко Оксана Сергеевна — юрист.

Совет судей Украины напомнил, что решением от 22 января 2026 года № 5 был объявлен новый конкурс по отбору кандидатур на две должности судьи Конституционного Суда Украины и начат прием заявлений (с приложенными к ним документами) от лиц, изъявивших намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины, с 23 января 2026 года по 21 февраля 2026 года включительно.

суд КСУ решение суда РСУ

