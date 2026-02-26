Кожна четверта українська біженка в Європі зазнала насильства — звіт FRA

Понад 50% українок повідомили про домагання після початку війни.

Фото: visitukraine

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські жінки, які виїхали через повномасштабну війну, стикаються з високим рівнем фізичного, сексуального та психологічного насильства в країнах Європейського Союзу. Про це йдеться у звіті European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), оприлюдненому 24 лютого, повідомляє Deutsche Welle.

Після повномасштабного вторгнення Росії близько 2,5 мільйона жінок і дівчат залишили Україну та отримали тимчасовий захист у державах ЄС. Директорка FRA Сірпа Раутіо наголосила, що країни-члени ЄС мають забезпечити постраждалим жінкам захист, підтримку та доступ до правосуддя.

Звіт ґрунтується на опитуванні 2024 року серед понад 1200 українок, які проживали в Чехії, Німеччині та Польщі, а також на інтерв’ю з 30 жінками, які зазнали насильства.

За даними FRA, кожна четверта українка зазнала фізичного або сексуального насильства з початку війни. Із них 62% постраждали вже в одній із країн ЄС, ще 9% — під час втечі до Євросоюзу. Водночас 39% опитаних повідомили про насильство в Україні, у багатьох випадках — з боку російських військових.

Крім того, 51% жінок заявили про випадки сексуальних домагань від початку війни, а 23% — про онлайн-домагання. Цей показник перевищує середній рівень серед жінок у ЄС загалом.

Близько 54% респонденток стикалися з негативною реакцією або нападами після того, як публічно спілкувалися українською мовою, особливо в Чехії та Польщі. Майже кожна четверта також отримувала пропозиції житла чи роботи, які могли мати ознаки експлуатації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.