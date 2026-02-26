  1. В мире
Каждая четвертая украинская беженка в Европе подвергалась насилию — отчет FRA

11:12, 26 февраля 2026
Более 50% украинок сообщили о домогательствах после начала войны.
Фото: visitukraine
Украинские женщины, выехавшие из-за полномасштабной войны, сталкиваются с высоким уровнем физического, сексуального и психологического насилия в странах Европейского Союза. Об этом говорится в отчете European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), обнародованном 24 февраля, сообщает Deutsche Welle.

После полномасштабного вторжения России около 2,5 миллиона женщин и девушек покинули Украину и получили временную защиту в странах ЕС. Директор FRA Сирпа Раутио подчеркнула, что страны-члены ЕС должны обеспечить пострадавшим женщинам защиту, поддержку и доступ к правосудию.

Отчет основан на опросе 2024 года среди более 1200 украинок, проживавших в Чехии, Германии и Польше, а также на интервью с 30 женщинами, подвергшимися насилию.

По данным FRA, каждая четвертая украинка подверглась физическому или сексуальному насилию с начала войны. Из них 62% пострадали уже в одной из стран ЕС, еще 9% — во время бегства в Евросоюз. В то же время 39% опрошенных сообщили о насилии в Украине, во многих случаях — со стороны российских военных.

Кроме того, 51% женщин заявили о случаях сексуальных домогательств с начала войны, а 23% — об онлайн-домогательствах. Этот показатель превышает средний уровень среди женщин в ЕС в целом.

Около 54% респонденток сталкивались с негативной реакцией или нападками после того, как публично общались на украинском языке, особенно в Чехии и Польше. Почти каждая четвертая также получала предложения жилья или работы, которые могли иметь признаки эксплуатации.

