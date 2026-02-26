Вкрадене зерно: ВАКС про масштабні зловживання на полях Чернігівщини

Суд встановив факти незаконного заволодіння врожаєм на державному підприємстві.

Фото: freepik.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ВАКС розглянув одну з найбільш резонансних справ останніх років, де врожаї соняшнику та кукурудзи були використані у великих корупційних операціях. За даними слідства, група осіб організувала прихований збір і перевезення зерна, завдавши державі багатомільйонних збитків. Судові матеріали свідчать про те, як аграрна сфера перетворилася на поле для злочинних маніпуляцій.

Врожай як здобич: тіньові операції

Вищий антикорупційний суд у межах розгляду справи №991/991/26, відкритої в рамках кримінального провадження, розглянув клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначалося, що НАБУ проводить досудове розслідування у справі про заволодіння майном державного підприємства – зокрема вирощеною сільськогосподарською продукцією врожаю 2021 року. За версією слідства, це було здійснено шляхом зловживання службовим становищем.

Державне підприємство, розташоване у Чернігівській області, опинилося в центрі масштабної корупційної операції, внаслідок якої врожай соняшнику та кукурудзи зник із полів і бухгалтерських книг. Слідство стверджує, що група осіб організувала прихований збір та перевезення зерна, завдавши державі багатомільйонних збитків. Судові матеріали відкривають деталі того, як збір врожаю перетворився на поле для злочинних маніпуляцій і випробування для системи правосуддя.

У постійному користуванні ДП перебували землі сільськогосподарського призначення на території Борзнянського району Чернігівської області загальною площею 4125,4506 га, на яких воно здійснювало діяльність із вирощування сільськогосподарської продукції. Зокрема, у 2021 році посівна площа становила 3554 га, на яких, згідно зі статистичною звітністю, було засіяно 1580 га соняшнику (загальний обсяг виробництва – 23 260 ц) та 832 га кукурудзи (загальний обсяг – 35340 ц).

За даними НАБУ, десятки тисяч центнерів продукції, яка могла забезпечити стабільний прибуток для держави, загадково зникли. Левова частка врожаю так і не потрапила до офіційних бухгалтерських книг. Саме тут починається історія, яка нагадує сценарій кримінального трилера, але з реальними фінансовими втратами.

Як встановило слідство, директор ДП разом із спільниками погодився на реалізацію плану, що передбачав збір врожаю сторонньою технікою без контролю працівників господарства та поза ваговим контролем. Внаслідок таких маніпуляцій приховали реальні обсяги зерна. Вкрадений врожай таємно вивозили на склади в різних регіонах, а документи оформляли так, щоб державне підприємство не фігурувало як справжній власник зерна.

Особливої уваги заслуговує використання реквізитів стороннього суб’єкта господарювання без його відома та згоди. Виявлені факти свідчать про попередню організацію та ретельну підготовку протиправної операції. Внаслідок таких дій із поля було незаконно вивезено 990610 кг соняшнику, вартість якого перевищила 18 млн грн (18128163 грн), а також 1453120 кг кукурудзи вартістю понад 9 млн грн (9183307,92 грн). Таким чином, державі було завдано збитків на загальну суму понад 27 млн грн (27311470,92 грн).

Визначальною складовою злочинного плану стало невнесення даних про врожай до регістрів бухгалтерського обліку ДП. Службові особи порушили закон про фінансову звітність, навмисно не забезпечивши внесення даних про врожай у регістри обліку. Завдяки цьому вдалося приховати масштаби викрадення та ускладнити викриття незаконних операцій. Слідство наголошує, що без участі службових осіб реалізація плану була б неможливою.

Деталізація матеріалів справи показує, що операція була ретельно продумана й мала кілька рівнів. По-перше, забезпечено фізичний контроль над процесом збору врожаю: службові особи особисто перебували на полях, здійснювали облік і записи кількості зібраного зерна. По-друге, створено систему фіктивних документів, які дозволяли приховати справжнього власника продукції. І, нарешті, визначено склади для зберігання, де зерно опинялося поза державним контролем.

Отже, ці дії не були випадковими. Кожен учасник виконував свою роль: один – управлінське прикриття, другий – організація техніки та транспорту, третій – контроль процесу та ведення неофіційного обліку. Така багаторівнева організація робила схему стійкою та ускладнювала її викриття. Матеріали справи свідчать, що для приховування слідів використовувалися товарно-транспортні накладні зі сторонніми юридичними особами як відправниками. Це створювало ілюзію законності перевезень і відводило увагу від справжнього власника зерна. У документах не відображалися реальні обсяги продукції, що ускладнювало перевірку.

Тіньова схема охоплювала не лише збір, а й подальше зберігання та відвантаження зерна. Продукція потрапляла на склади, де її облік також не здійснювався належним чином. Це створювало замкнений цикл тіньового обігу, в якому держава фактично втрачала контроль над власним майном. Розслідування показало, що корупція в аграрній сфері має економічні та системні наслідки: підриває довіру до державних інституцій, створює умови для тіньового ринку та позбавляє державу ресурсів.

Судові баталії: між суворістю і правами

За інформацією НАБУ, група осіб, серед яких народний депутат та керівництво ДП, організовувала незаконний збір і вивезення соняшнику та кукурудзи. Керівництво ДП погодилося на плани заволодіння врожаєм і навмисно не відображало фактичні обсяги у бухгалтерських документах.

У зв’язку з цим детектив НАБУ звернувся до ВАКС з клопотанням про тримання під вартою одного з учасників групи – координатора операції, який не був директором ДП, а лише організовував техніку, вантажівки та контроль над збором урожаю. Він також вів неофіційний облік і забезпечував перевезення зерна через підставну фірму. Саме його дії дозволили заволодіти майном ДП у вигляді врожаю.

Слідство просило тримання під вартою, зважаючи на ризики переховування, впливу на свідків та можливості знищення документів. Підозрюваному інкримінують пособництво у заволодінні майном в особливо великих розмірах. Прокурор підтримав позицію детектива НАБУ. У свою чергу, захист стверджував, що підозра необґрунтована, а підозрюваний співпрацює зі слідством: з моменту першого обшуку не ухилявся від процесуальних дій і не намагався перешкоджати розслідуванню.

ВАКС оцінював співвідношення ризиків та прав людини. Тримання під вартою – винятковий захід, застосовуваний лише тоді, коли інші варіанти не здатні запобігти порушенням. Закон вимагає визначення альтернативи у вигляді застави. Сторона обвинувачення просила визначити заставу в розмірі 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – понад 13 млн грн (13312000 грн).

Судове засідання стало зіткненням двох позицій: слідства, що вбачає в підозрюваному ключового учасника, та захисту, який наполягає на його невинуватості й готовності дотримуватися закону. Слідство бачило ризики впливу на інших учасників процесу та свідків, можливість знищення або спотворення документів. Проте захист наполягав, що підозрюваний проявляє належну процесуальну поведінку: не ухилявся від слідчих дій, з’являвся на виклики, не контактував із іншими підозрюваними чи свідками. Він має постійне місце проживання, утримує матір похилого віку та не має наміру залишати Україну.

ВАКС частково задовольнив клопотання НАБУ – підозрюваному призначено заставу у розмірі 1500 прожиткових мінімумів, що становить майже 5 млн грн. (4992000 грн). На нього покладено обов’язки прибувати за вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді або суду, не виїжджати за межі області без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, а також носити електронний засіб контролю.

Водночас в ухвалі ВАКС не зазначено, що запобіжні заходи застосовані до інших учасників злочину. Суд розглянув клопотання лише щодо одного підозрюваного. Можливі запобіжні заходи щодо інших фігурантів, серед яких директор ДП і народний депутат, будуть визначатися окремими судовими рішеннями.

Автор: Валентин Коваль

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.