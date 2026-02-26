Украденное зерно: ВАКС о масштабных злоупотреблениях на полях Черниговщины

Суд установил факты незаконного завладения урожаем на государственном предприятии.

Фото: freepik.com

ВАКС рассмотрел одно из наиболее резонансных дел последних лет, где урожаи подсолнечника и кукурузы были использованы в крупных коррупционных операциях. По данным следствия, группа лиц организовала скрытый сбор и перевозку зерна, причинив государству многомиллионный ущерб. Судебные материалы свидетельствуют о том, как аграрная сфера превратилась в поле для преступных манипуляций.

Урожай как добыча: теневые операции

Высший антикоррупционный суд в рамках рассмотрения дела №991/991/26, открытого в рамках уголовного производства, рассмотрел ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ходатайстве указывалось, что НАБУ проводит досудебное расследование по делу о завладении имуществом государственного предприятия – в частности выращенной сельскохозяйственной продукцией урожая 2021 года. По версии следствия, это было осуществлено путем злоупотребления служебным положением.

Государственное предприятие, расположенное в Черниговской области, оказалось в центре масштабной коррупционной операции, в результате которой урожай подсолнечника и кукурузы исчез с полей и бухгалтерских книг. Следствие утверждает, что группа лиц организовала скрытый сбор и перевозку зерна, причинив государству многомиллионный ущерб. Судебные материалы раскрывают детали того, как сбор урожая превратился в поле для преступных манипуляций и испытание для системы правосудия.

В постоянном пользовании ГП находились земли сельскохозяйственного назначения на территории Борзнянского района Черниговской области общей площадью 4125,4506 га, на которых оно осуществляло деятельность по выращиванию сельскохозяйственной продукции. В частности, в 2021 году посевная площадь составляла 3554 га, на которых, согласно статистической отчетности, было засеяно 1580 га подсолнечника (общий объем производства – 23260 ц) и 832 га кукурузы (общий объем – 35340 ц).

По данным НАБУ, десятки тысяч центнеров продукции, которые могли обеспечить стабильный доход для государства, загадочно исчезли. Львиная доля урожая так и не попала в официальные бухгалтерские книги. Именно здесь начинается история, напоминающая сценарий криминального триллера, но с реальными финансовыми потерями.

Как установило следствие, директор ГП вместе с сообщниками согласился на реализацию плана, предусматривавшего сбор урожая сторонней техникой без контроля работников хозяйства и вне весового контроля. В результате таких манипуляций скрыли реальные объемы зерна. Украденный урожай тайно вывозили на склады в различных регионах, а документы оформляли так, чтобы государственное предприятие не фигурировало как настоящий владелец зерна.

Особого внимания заслуживает использование реквизитов стороннего субъекта хозяйствования без его ведома и согласия. Выявленные факты свидетельствуют о предварительной организации и тщательной подготовке противоправной операции. В результате этих действий с поля было незаконно вывезено 990 610 кг подсолнечника, стоимость которого превысила 18 млн грн (18 128 163 грн), а также 1 453 120 кг кукурузы стоимостью более 9 млн грн (9 183 307,92 грн). Таким образом, государству был причинен ущерб на общую сумму более 27 млн грн (27 311 470,92 грн).

Определяющей составляющей преступного плана стало невнесение данных об урожае в регистры бухгалтерского учета ГП. Служебные лица нарушили закон о финансовой отчетности, намеренно не обеспечив внесение данных об урожае в регистры учета. Благодаря этому удалось скрыть масштабы кражи и затруднить выявление незаконных операций. Следствие подчеркивает, что без участия служебных лиц реализация плана была бы невозможна.

Детализация материалов дела показывает, что операция была тщательно продумана и имела несколько уровней. Во-первых, обеспечен физический контроль над процессом сбора урожая: служебные лица лично находились на полях, вели учет и записи количества собранного зерна. Во-вторых, создана система фиктивных документов, позволявших скрыть настоящего владельца продукции. И, наконец, определены склады для хранения, где зерно находилось вне государственного контроля.

Эти действия не были случайными. Каждый участник выполнял свою роль: один – управленческое прикрытие, второй – организация техники и транспорта, третий – контроль процесса и ведение неофициального учета. Такая многоуровневая организация делала схему устойчивой и усложняла её выявление. Материалы дела свидетельствуют, что для сокрытия следов использовались товарно-транспортные накладные со сторонними юридическими лицами в качестве отправителей. Это создавалo иллюзию законности перевозок и отвлекало внимание от настоящего владельца зерна. В документах не отражались реальные объемы продукции, что затрудняло проверку.

Теневая схема охватывала не только сбор, но и последующее хранение и отгрузку зерна. Продукция попадала на склады, где её учет также не велся надлежащим образом. Это создавало замкнутый цикл теневого оборота, в котором государство фактически теряло контроль над своим имуществом. Расследование показало, что коррупция в аграрной сфере имеет экономические и системные последствия: подрывает доверие к государственным институтам, создает условия для теневого рынка и лишает государство ресурсов.

Судебные баталии: между строгостью и правами

По информации НАБУ, группа лиц, в числе которых народный депутат и руководство ГП, организовывала незаконный сбор и вывоз подсолнечника и кукурузы. Руководство ГП согласилось на планы завладения урожаем и намеренно не отражало фактические объемы в бухгалтерских документах.

В связи с этим детектив НАБУ обратился в ВАКС с ходатайством о содержании под стражей одного из участников группы – координатора операции, который не был директором ГП, а лишь организовывал технику, грузовики и контроль над сбором урожая. Он также вел неофициальный учет и обеспечивал перевозку зерна через подставную фирму. Именно его действия позволили завладеть имуществом ГП в виде урожая.

Следствие просило содержание под стражей, учитывая риски скрытия, влияния на свидетелей и возможности уничтожения документов. Подозреваемому инкриминируют пособничество в завладении имуществом в особо крупных размерах. Прокурор поддержал позицию детектива НАБУ. В свою очередь защита утверждала, что подозрение необоснованно, а подозреваемый сотрудничает со следствием: с момента первого обыска он не уклонялся от процессуальных действий и не пытался препятствовать расследованию.

ВАКС оценивал соотношение рисков и прав человека. Содержание под стражей – исключительная мера, применяемая только тогда, когда другие варианты не способны предотвратить нарушения. Закон требует определения альтернативы в виде залога. Сторона обвинения просила определить залог в размере 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – более 13 млн грн (13 312 000 грн).

Судебное заседание стало столкновением двух позиций: следствия, видящего в подозреваемом ключевого участника, и защиты, настаивающей на его невиновности и готовности соблюдать закон. Следствие видело риски влияния на других участников процесса и свидетелей, возможность уничтожения или искажения документов. Защита настаивала, что подозреваемый проявляет должное процессуальное поведение: не уклонялся от следственных действий, появлялся по вызовам, не контактировал с другими подозреваемыми или свидетелями. Он имеет постоянное место проживания, содержит мать преклонного возраста и не собирается покидать Украину.

ВАКС частично удовлетворил ходатайство НАБУ – подозреваемому назначен залог в размере 1500 прожиточных минимумов, что составляет почти 5 млн грн (4 992 000 грн). На него возложены обязанности прибывать по требованию к детективу, прокурору, следственному судье или суду, не выезжать за пределы области без разрешения, сообщать о смене места жительства или работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, а также носить электронное средство контроля.

В то же время в определении ВАКС не указано, что меры пресечения применены к другим участникам преступления. Суд рассмотрел ходатайство только в отношении одного подозреваемого. Возможные меры пресечения в отношении других фигурантов, включая директора ГП и народного депутата, будут определяться отдельными судебными решениями.

Автор: Валентин Коваль

