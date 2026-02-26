  1. У світі

Гонконгський медіамагнат Джиммі Лай виграв апеляцію у справі про шахрайство, але залишиться за ґратами

10:18, 26 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд Гонконгу скасував вирок 2022 року, однак медіамагнат відбуває 20-річне покарання за справою про нацбезпеку.
Гонконгський медіамагнат Джиммі Лай виграв апеляцію у справі про шахрайство, але залишиться за ґратами
Фото: AFP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Гонконгський медіамагнат і продемократичний активіст Джиммі Лай виграв апеляцію на вирок у справі про шахрайство, винесений у 2022 році. Про це повідомляє BBC.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Апеляційний суд Гонконгу скасував обвинувальні вироки Лаю та ще одному фігуранту справи, яких звинувачували у незаконній суборенді офісних приміщень. Раніше за цим епізодом його засудили майже до шести років ув’язнення.

Водночас 78-річний Лай залишиться під вартою. Раніше цього місяця його засудили до 20 років позбавлення волі за змову з іноземними силами відповідно до закону про національну безпеку Гонконгу.

Лай, громадянин Великої Британії та один із найвідоміших критиків Пекіна, перебуває під вартою з 2020 року. У 1995 році він заснував газету Apple Daily — продемократичний таблоїд, який критикував центральну владу Китаю. Видання закрили у 2021 році після арештів Лая та ключових співробітників.

Саме діяльність газети стала предметом справи про шахрайство. Прокурори стверджували, що Лай порушив умови оренди, дозволивши своїй приватній консалтинговій компанії працювати в офісі, який орендувала Apple Daily. У цій же справі колишнього керівника медіакомпанії Вонга Вай-кеунга засудили до 21 місяця ув’язнення.

Донька Лая, Клер, назвала рішення апеляційного суду «піар-ходом влади Гонконгу» та заявила, що воно не змінює суті ситуації. Вона наголосила, що її батько, на її думку, залишається несправедливо ув’язненим і може провести за ґратами майже 20 років без термінових заходів для його звільнення.

Каойлфхіонн Галлахер Кейсі, яка очолює міжнародну юридичну команду Лая, також заявила, що скасування вироку у справі про шахрайство «нічого не змінює» і що через стан здоров’я Лай ризикує померти у в’язниці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд апеляція Китай

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]