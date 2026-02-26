Гонконгський медіамагнат Джиммі Лай виграв апеляцію у справі про шахрайство, але залишиться за ґратами

Суд Гонконгу скасував вирок 2022 року, однак медіамагнат відбуває 20-річне покарання за справою про нацбезпеку.

Гонконгський медіамагнат і продемократичний активіст Джиммі Лай виграв апеляцію на вирок у справі про шахрайство, винесений у 2022 році. Про це повідомляє BBC.

Апеляційний суд Гонконгу скасував обвинувальні вироки Лаю та ще одному фігуранту справи, яких звинувачували у незаконній суборенді офісних приміщень. Раніше за цим епізодом його засудили майже до шести років ув’язнення.

Водночас 78-річний Лай залишиться під вартою. Раніше цього місяця його засудили до 20 років позбавлення волі за змову з іноземними силами відповідно до закону про національну безпеку Гонконгу.

Лай, громадянин Великої Британії та один із найвідоміших критиків Пекіна, перебуває під вартою з 2020 року. У 1995 році він заснував газету Apple Daily — продемократичний таблоїд, який критикував центральну владу Китаю. Видання закрили у 2021 році після арештів Лая та ключових співробітників.

Саме діяльність газети стала предметом справи про шахрайство. Прокурори стверджували, що Лай порушив умови оренди, дозволивши своїй приватній консалтинговій компанії працювати в офісі, який орендувала Apple Daily. У цій же справі колишнього керівника медіакомпанії Вонга Вай-кеунга засудили до 21 місяця ув’язнення.

Донька Лая, Клер, назвала рішення апеляційного суду «піар-ходом влади Гонконгу» та заявила, що воно не змінює суті ситуації. Вона наголосила, що її батько, на її думку, залишається несправедливо ув’язненим і може провести за ґратами майже 20 років без термінових заходів для його звільнення.

Каойлфхіонн Галлахер Кейсі, яка очолює міжнародну юридичну команду Лая, також заявила, що скасування вироку у справі про шахрайство «нічого не змінює» і що через стан здоров’я Лай ризикує померти у в’язниці.

