Гонконгский медиамагнат Джимми Лай выиграл апелляцию по делу о мошенничестве, но останется за решеткой

Суд Гонконга отменил приговор 2022 года, однако медиамагнат отбывает 20-летнее наказание по делу о нацбезопасности.

Фото: AFP

Гонконгский медиамагнат и продемократический активист Джимми Лай выиграл апелляцию на приговор по делу о мошенничестве, вынесенный в 2022 году. Об этом сообщает BBC.

Апелляционный суд Гонконга отменил обвинительные приговоры Лаю и еще одному фигуранту дела, которых обвиняли в незаконной субаренде офисных помещений. Ранее по этому эпизоду его приговорили почти к шести годам тюремного заключения.

В то же время 78-летний Лай останется под стражей. Ранее в этом месяце его приговорили к 20 годам лишения свободы за сговор с иностранными силами в соответствии с законом о национальной безопасности Гонконга.

Лай, гражданин Великобритании и один из самых известных критиков Пекина, находится под стражей с 2020 года. В 1995 году он основал газету Apple Daily — продемократический таблоид, который критиковал центральную власть Китая. Издание закрыли в 2021 году после арестов Лая и ключевых сотрудников.

Именно деятельность газеты стала предметом дела о мошенничестве. Прокуроры утверждали, что Лай нарушил условия аренды, позволив своей частной консалтинговой компании работать в офисе, который арендовала Apple Daily. По этому же делу бывшего руководителя медиакомпании Вонга Вай-кеунга приговорили к 21 месяцу заключения.

Дочь Лая, Клэр, назвала решение апелляционного суда «пиар-ходом властей Гонконга» и заявила, что оно не меняет сути ситуации. Она подчеркнула, что ее отец, по ее мнению, остается несправедливо заключенным и может провести за решеткой почти 20 лет без срочных мер для его освобождения.

Каойлфхионн Галлахер Кейси, возглавляющая международную юридическую команду Лая, также заявила, что отмена приговора по делу о мошенничестве «ничего не меняет» и что из-за состояния здоровья Лай рискует умереть в тюрьме.

