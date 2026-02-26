  1. В мире

Гонконгский медиамагнат Джимми Лай выиграл апелляцию по делу о мошенничестве, но останется за решеткой

10:18, 26 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд Гонконга отменил приговор 2022 года, однако медиамагнат отбывает 20-летнее наказание по делу о нацбезопасности.
Гонконгский медиамагнат Джимми Лай выиграл апелляцию по делу о мошенничестве, но останется за решеткой
Фото: AFP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гонконгский медиамагнат и продемократический активист Джимми Лай выиграл апелляцию на приговор по делу о мошенничестве, вынесенный в 2022 году. Об этом сообщает BBC.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Апелляционный суд Гонконга отменил обвинительные приговоры Лаю и еще одному фигуранту дела, которых обвиняли в незаконной субаренде офисных помещений. Ранее по этому эпизоду его приговорили почти к шести годам тюремного заключения.

В то же время 78-летний Лай останется под стражей. Ранее в этом месяце его приговорили к 20 годам лишения свободы за сговор с иностранными силами в соответствии с законом о национальной безопасности Гонконга.

Лай, гражданин Великобритании и один из самых известных критиков Пекина, находится под стражей с 2020 года. В 1995 году он основал газету Apple Daily — продемократический таблоид, который критиковал центральную власть Китая. Издание закрыли в 2021 году после арестов Лая и ключевых сотрудников.

Именно деятельность газеты стала предметом дела о мошенничестве. Прокуроры утверждали, что Лай нарушил условия аренды, позволив своей частной консалтинговой компании работать в офисе, который арендовала Apple Daily. По этому же делу бывшего руководителя медиакомпании Вонга Вай-кеунга приговорили к 21 месяцу заключения.

Дочь Лая, Клэр, назвала решение апелляционного суда «пиар-ходом властей Гонконга» и заявила, что оно не меняет сути ситуации. Она подчеркнула, что ее отец, по ее мнению, остается несправедливо заключенным и может провести за решеткой почти 20 лет без срочных мер для его освобождения.

Каойлфхионн Галлахер Кейси, возглавляющая международную юридическую команду Лая, также заявила, что отмена приговора по делу о мошенничестве «ничего не меняет» и что из-за состояния здоровья Лай рискует умереть в тюрьме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд апелляция Китай

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украденное зерно: ВАКС о масштабных злоупотреблениях на полях Черниговщины

Суд установил факты незаконного завладения урожаем на государственном предприятии.

Новые приговоры ВС по мобилизации, ВЛК и коррупции в ВСУ: дайджест военного права

Прокуратура разоблачает новые схемы уклонения от призыва, а Верховный Суд демонстрирует всё более строгую позицию: религиозные убеждения или формальное раскаяние больше не являются автоматическими основаниями для смягчения наказания.

Работодателей обяжут учитывать пожелания работников с инвалидностью при трудоустройстве

Комитет поддержал законопроект о механизме разумного приспособления для лиц с инвалидностью.

Оружие для самозащиты и запрет на двойной учет рецидива: обзор практики Верховного Суда

Верховный Суд обнародовал обзор практики за январь 2026 года, где поставил точку в спорах о фиксации обысков, квалификации госизмены и судьбе пособников без исполнителей.

В проекте нового ГК могут вернуть запрет на развод во время беременности

В новой редакции Гражданского кодекса Украины могут восстановить норму, устанавливающую ограничение на расторжение брака в период беременности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]