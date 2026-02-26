  1. В Україні

У ДПС пояснили, хто є платниками внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю

09:06, 26 лютого 2026
Податкова служба роз’яснила, хто з роботодавців зобов’язаний сплачувати внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до оновлених норм законодавства.
Податкова служба в Одеській області пояснює, хто підпадає під обов’язок сплати внеску за робочі місця для осіб з інвалідністю.

З 1 січня 2026 року введено в дію Закон України від 15 січня 2025 року № 4219-IХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю» (далі – Закон № 4219), яким внесено зміни до порядку працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема, до Закону України від 21 березня 1991 року № 875-XІІ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (далі – Закон № 875).

Відповідно до ст. 18 прим. 2 Закону № 875 платниками внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю (далі – внесок) є роботодавці, у яких середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу у календарному кварталі становить вісім і більше працівників та які в цьому кварталі не виконали обов’язок щодо нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, встановленого ст. 18 прим. 2 Закону № 875.

Не є платниками внеску:

  • роботодавці, у яких середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу у календарному кварталі становить менше восьми працівників;
  • роботодавці, у яких середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу у календарному кварталі становить вісім і більше працівників та які в цьому кварталі виконали обов’язок щодо нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, встановленого цією статтею;
  • дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав.

