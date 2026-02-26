В ГНС разъяснили, кто является плательщиками взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью

Налоговая служба разъяснила, кто из работодателей обязан платить взнос в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью в соответствии с обновленными нормами законодательства.

Налоговая служба в Одесской области разъясняет, кто подпадает под обязанность уплаты взноса за рабочие места для лиц с инвалидностью.

С 1 января 2026 года введён в действие Закон Украины от 15 января 2025 года № 4219-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению права лиц с инвалидностью на труд» (далее — Закон № 4219), которым внесены изменения в порядок трудоустройства лиц с инвалидностью, в частности в Закон Украины от 21 марта 1991 года № 875-XII «Об основах социальной защищённости лиц с инвалидностью в Украине» (далее — Закон № 875).

В соответствии со ст. 18 прим. 2 Закона № 875 плательщиками взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью (далее — взнос) являются работодатели, у которых среднесписочная численность штатных работников учётного состава в календарном квартале составляет восемь и более работников и которые в этом квартале не выполнили обязанность по нормативу рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью, установленному ст. 18 прим. 2 Закона № 875.

Не являются плательщиками взноса:

работодатели, у которых среднесписочная численность штатных работников учётного состава в календарном квартале составляет менее восьми работников;

работодатели, у которых среднесписочная численность штатных работников учётного состава в календарном квартале составляет восемь и более работников и которые в этом квартале выполнили обязанность по нормативу рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью, установленному данной статьёй;

дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств.

