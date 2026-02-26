  1. У світі

Папа Римський виступив проти застосування штучного інтелекту в духовенстві

09:24, 26 лютого 2026
Папа Римський закликав священників не використовувати ШІ для підготовки проповідей.
Папа Римський Лев XIV закликав священнослужителів не застосовувати штучний інтелект під час підготовки текстів проповідей. Про це повідомляє Vatican News.

Понтифік наголосив на необхідності «увійти в реальне життя» та утриматися від спокуси готувати проповіді за допомогою ШІ. За його словами, інтернет і нові технології слід використовувати обережно.

Він порівняв інтелект із м’язами, які потребують постійного тренування. «Як і всі м’язи в тілі, якщо ми їх не використовуємо, якщо ми ними не рухаємо, вони вмирають. Мозок потрібно використовувати, тому наш інтелект також потрібно трохи тренувати, щоб не втратити цю здатність», – сказав Папа Римський.

Папа підкреслив, що проповідники під час служіння діляться вірою, а штучний інтелект, на його думку, не може цього зробити. Він зазначив, що люди очікують бачити особисту віру священника, його досвід пізнання та любові до Ісуса Христа.

штучний інтелект ШІ

