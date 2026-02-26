Папа Римский выступил против применения искусственного интеллекта в духовенстве

Папа Римский призвал священников не использовать ИИ для подготовки проповедей.

Папа Римский Лев XIV призвал священнослужителей не применять искусственный интеллект при подготовке текстов проповедей. Об этом сообщает Vatican News.

Понтифик подчеркнул необходимость «войти в реальную жизнь» и воздержаться от соблазна готовить проповеди с помощью ИИ. По его словам, интернет и новые технологии следует использовать осторожно.

Он сравнил интеллект с мышцами, которые нуждаются в постоянной тренировке. «Как и все мышцы в теле, если мы их не используем, если мы ими не двигаем, они умирают. Мозг нужно использовать, поэтому наш интеллект также нужно немного тренировать, чтобы не потерять эту способность», – сказал Папа Римский.

Папа подчеркнул, что проповедники во время служения делятся верой, а искусственный интеллект, по его мнению, не может этого сделать. Он отметил, что люди ожидают видеть личную веру священника, его опыт познания и любви к Иисусу Христу.

