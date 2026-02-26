  1. В мире

Папа Римский выступил против применения искусственного интеллекта в духовенстве

09:24, 26 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Папа Римский призвал священников не использовать ИИ для подготовки проповедей.
Папа Римский выступил против применения искусственного интеллекта в духовенстве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Папа Римский Лев XIV призвал священнослужителей не применять искусственный интеллект при подготовке текстов проповедей. Об этом сообщает Vatican News.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Понтифик подчеркнул необходимость «войти в реальную жизнь» и воздержаться от соблазна готовить проповеди с помощью ИИ. По его словам, интернет и новые технологии следует использовать осторожно.

Он сравнил интеллект с мышцами, которые нуждаются в постоянной тренировке. «Как и все мышцы в теле, если мы их не используем, если мы ими не двигаем, они умирают. Мозг нужно использовать, поэтому наш интеллект также нужно немного тренировать, чтобы не потерять эту способность», – сказал Папа Римский.

Папа подчеркнул, что проповедники во время служения делятся верой, а искусственный интеллект, по его мнению, не может этого сделать. Он отметил, что люди ожидают видеть личную веру священника, его опыт познания и любви к Иисусу Христу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работодателей обяжут учитывать пожелания работников с инвалидностью при трудоустройстве

Комитет поддержал законопроект о механизме разумного приспособления для лиц с инвалидностью.

Оружие для самозащиты и запрет на двойной учет рецидива: обзор практики Верховного Суда

Верховный Суд обнародовал обзор практики за январь 2026 года, где поставил точку в спорах о фиксации обысков, квалификации госизмены и судьбе пособников без исполнителей.

В проекте нового ГК могут вернуть запрет на развод во время беременности

В новой редакции Гражданского кодекса Украины могут восстановить норму, устанавливающую ограничение на расторжение брака в период беременности.

Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности: позиция ВС

Как Верховный Суд определяет критерии отграничения умышленного убийства от оставления в опасности.

ГНЕУ выявило проблемные моменты наследственного блока в проекте Гражданского кодекса

Проект ГК в части наследования получил ряд замечаний от ГНЕУ — эксперты указали на пробелы и противоречия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]