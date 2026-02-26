АРМА під парламентським контролем: депутати перевірили управління арештованими активами
Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики провів засідання, присвячене контролю за діяльністю Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.
Засідання проходило в межах контрольної функції Комітету щодо ефективності виконання АРМА завдань з управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, а також дотримання законодавства під час їх управління. Окремо розглядали стан реалізації положень Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4503-ІХ від 18 червня 2025 року.
У засіданні взяли участь тимчасово виконуюча обов’язки Голови АРМА Ярослава Максименко та директор Департаменту менеджменту активів центрального апарату агентства Валерій Саєнко.
Керівництво АРМА представило народним депутатам результати роботи, зокрема:
- завершення формування ключового пакету підзаконних актів для реалізації Закону № 4503-ІХ;
- результати інвентаризації судових ухвал про передачу арештованих активів в управління АРМА за період з 2017 року до 31 грудня 2025 року;
- результати закупівель послуг з управління активами;
- показники реалізації арештованих активів у другому півріччі 2025 року.
Під час обговорення депутати звернули увагу на проблемні питання та виклики в роботі агентства, які потребують додаткових рішень для підвищення ефективності управління арештованим майном.
За підсумками засідання сторони домовилися про проведення наступної зустрічі.
