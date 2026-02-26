  1. В Україні

АРМА під парламентським контролем: депутати перевірили управління арештованими активами

10:54, 26 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комітет з антикорупційної політики перевірив роботу АРМА.
АРМА під парламентським контролем: депутати перевірили управління арештованими активами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики провів засідання, присвячене контролю за діяльністю Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Засідання проходило в межах контрольної функції Комітету щодо ефективності виконання АРМА завдань з управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, а також дотримання законодавства під час їх управління. Окремо розглядали стан реалізації положень Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4503-ІХ від 18 червня 2025 року.

У засіданні взяли участь тимчасово виконуюча обов’язки Голови АРМА Ярослава Максименко та директор Департаменту менеджменту активів центрального апарату агентства Валерій Саєнко.

Керівництво АРМА представило народним депутатам результати роботи, зокрема:

  • завершення формування ключового пакету підзаконних актів для реалізації Закону № 4503-ІХ;
  • результати інвентаризації судових ухвал про передачу арештованих активів в управління АРМА за період з 2017 року до 31 грудня 2025 року;
  • результати закупівель послуг з управління активами;
  • показники реалізації арештованих активів у другому півріччі 2025 року.

Під час обговорення депутати звернули увагу на проблемні питання та виклики в роботі агентства, які потребують додаткових рішень для підвищення ефективності управління арештованим майном.

За підсумками засідання сторони домовилися про проведення наступної зустрічі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

АРМА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]