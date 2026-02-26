АРМА під парламентським контролем: депутати перевірили управління арештованими активами

Комітет з антикорупційної політики перевірив роботу АРМА.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики провів засідання, присвячене контролю за діяльністю Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Засідання проходило в межах контрольної функції Комітету щодо ефективності виконання АРМА завдань з управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, а також дотримання законодавства під час їх управління. Окремо розглядали стан реалізації положень Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4503-ІХ від 18 червня 2025 року.

У засіданні взяли участь тимчасово виконуюча обов’язки Голови АРМА Ярослава Максименко та директор Департаменту менеджменту активів центрального апарату агентства Валерій Саєнко.

Керівництво АРМА представило народним депутатам результати роботи, зокрема:

завершення формування ключового пакету підзаконних актів для реалізації Закону № 4503-ІХ;

результати інвентаризації судових ухвал про передачу арештованих активів в управління АРМА за період з 2017 року до 31 грудня 2025 року;

результати закупівель послуг з управління активами;

показники реалізації арештованих активів у другому півріччі 2025 року.

Під час обговорення депутати звернули увагу на проблемні питання та виклики в роботі агентства, які потребують додаткових рішень для підвищення ефективності управління арештованим майном.

За підсумками засідання сторони домовилися про проведення наступної зустрічі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.