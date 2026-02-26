  1. В Украине

АРМА под парламентским контролем: депутаты проверили управление арестованными активами

10:54, 26 февраля 2026
Комитет по антикоррупционной политике проверил работу АРМА.
Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики провел заседание, посвященное контролю за деятельностью Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, рассмотрел эффективность его работы.

Заседание проходило в рамках контрольной функции Комитета относительно эффективности выполнения АРМА задач по управлению активами, полученными от коррупционных и иных преступлений, а также соблюдения законодательства при их управлении. Отдельно рассматривалось состояние реализации положений Раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона № 4503-ІХ от 18 июня 2025 года.

В заседании приняли участие временно исполняющая обязанности главы АРМА Ярослава Максименко и директор Департамента менеджмента активов центрального аппарата агентства Валерий Саенко.

Руководство АРМА представило народным депутатам результаты работы, в частности:

  • завершение формирования ключевого пакета подзаконных актов для реализации Закона № 4503-ІХ;
  • результаты инвентаризации судебных постановлений о передаче арестованных активов в управление АРМА за период с 2017 года по 31 декабря 2025 года;
  • результаты закупок услуг по управлению активами;
  • показатели реализации арестованных активов во втором полугодии 2025 года.

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на проблемные вопросы и вызовы в работе агентства, требующие дополнительных решений для повышения эффективности управления арестованным имуществом.

По итогам заседания стороны договорились о проведении следующей встречи.

АРМА

