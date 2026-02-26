АРМА под парламентским контролем: депутаты проверили управление арестованными активами

Комитет по антикоррупционной политике проверил работу АРМА.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики провел заседание, посвященное контролю за деятельностью Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, рассмотрел эффективность его работы.

Заседание проходило в рамках контрольной функции Комитета относительно эффективности выполнения АРМА задач по управлению активами, полученными от коррупционных и иных преступлений, а также соблюдения законодательства при их управлении. Отдельно рассматривалось состояние реализации положений Раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона № 4503-ІХ от 18 июня 2025 года.

В заседании приняли участие временно исполняющая обязанности главы АРМА Ярослава Максименко и директор Департамента менеджмента активов центрального аппарата агентства Валерий Саенко.

Руководство АРМА представило народным депутатам результаты работы, в частности:

завершение формирования ключевого пакета подзаконных актов для реализации Закона № 4503-ІХ;

результаты инвентаризации судебных постановлений о передаче арестованных активов в управление АРМА за период с 2017 года по 31 декабря 2025 года;

результаты закупок услуг по управлению активами;

показатели реализации арестованных активов во втором полугодии 2025 года.

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на проблемные вопросы и вызовы в работе агентства, требующие дополнительных решений для повышения эффективности управления арестованным имуществом.

По итогам заседания стороны договорились о проведении следующей встречи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.