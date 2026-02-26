Отчетность по КИК в 2026 году: что и в какие сроки нужно подать
В 2026 году контролирующие лица контролируемых иностранных компаний (КИК) должны подать отчетность за 2025 отчетный год в четко определенные сроки: до 2 марта — юридические лица, до 1 мая — физические лица. Об этом напомнила Государственная налоговая служба Украины.
Обязанность отчетности предусмотрена статьей 39-2 Налогового кодекса Украины и распространяется на украинских юридических лиц, которые признаются контролирующими лицами в отношении контролируемых иностранных компаний.
Ключевые сроки:
Для юридических лиц: отчет за 2025 год подается до 2 марта 2026 года вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль.
Для физических лиц: отчет о КИК за 2025 год необходимо подать до 1 мая 2026 года одновременно с годовой декларацией об имущественном состоянии и доходах.
Полный отчет (если подавался сокращенный): в случае подачи сокращенной формы из-за невозможности своевременно подготовить финансовую отчетность КИК необходимо подать полный отчет до 31 декабря 2026 года (по итогам 2025 года).
Уведомление об изменениях: о каждом приобретении, изменении доли или прекращении контроля над КИК необходимо уведомить ГНС в течение 60 календарных дней.
К отчету обязательно прилагаются заверенные копии финансовой отчетности КИК.
Отчет подается отдельно по каждой КИК.
