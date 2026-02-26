Звітність по КІК у 2026 році: що і в які терміни потрібно подати

Обов’язок звітування поширюється на українських юридичних осіб, які визнаються контролюючими особами щодо контрольованих іноземних компаній.

У 2026 році контролюючі особи контрольованих іноземних компаній (КІК) повинні подати звітність за 2025 звітний рік у чітко визначені строки: до 2 березня – юридичні особи, до 1 травня – фізичні особи. Про це нагадала Державна податкова служби України.

Обов’язок звітування передбачений статтею 39-2 Податкового кодексу України та поширюється на українських юридичних осіб, які визнаються контролюючими особами щодо контрольованих іноземних компаній.

Ключові терміни:

- Для юридичних осіб: звіт за 2025 рік подається до 2 березня 2026 року разом із податковою декларацією з податку на прибуток.

- Для фізичних осіб: звіт про КІК за 2025 рік необхідно подати до 1 травня 2026 року одночасно з річною декларацією про майновий стан і доходи.

- Повний звіт (якщо подавався скорочений): у разі подання скороченої форми через неможливість вчасно підготувати фінансову звітність КІК, необхідно подати повний звіт до 31 грудня 2026 року (за підсумками 2025 року).

- Повідомлення про зміни: про кожне набуття, зміну частки або припинення контролю над КІК необхідно повідомити ДПС протягом 60 календарних днів.

До звіту обов’язково додаються завірені копії фінансової звітності КІК.

Звіт подається окремо щодо кожної КІК.

