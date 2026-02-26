  1. В Україні

Звітність по КІК у 2026 році: що і в які терміни потрібно подати

07:00, 26 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обов’язок звітування поширюється на українських юридичних осіб, які визнаються контролюючими особами щодо контрольованих іноземних компаній.
Звітність по КІК у 2026 році: що і в які терміни потрібно подати
Фото: dp.tax.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році контролюючі особи контрольованих іноземних компаній (КІК) повинні подати звітність за 2025 звітний рік у чітко визначені строки: до 2 березня – юридичні особи, до 1 травня – фізичні особи. Про це нагадала Державна податкова служби України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обов’язок звітування передбачений статтею 39-2 Податкового кодексу України та поширюється на українських юридичних осіб, які визнаються контролюючими особами щодо контрольованих іноземних компаній.

Ключові терміни:

- Для юридичних осіб: звіт за 2025 рік подається до 2 березня 2026 року разом із податковою декларацією з податку на прибуток.

- Для фізичних осіб: звіт про КІК за 2025 рік необхідно подати до 1 травня 2026 року одночасно з річною декларацією про майновий стан і доходи.

- Повний звіт (якщо подавався скорочений): у разі подання скороченої форми через неможливість вчасно підготувати фінансову звітність КІК, необхідно подати повний звіт до 31 грудня 2026 року (за підсумками 2025 року).

- Повідомлення про зміни: про кожне набуття, зміну частки або припинення контролю над КІК необхідно повідомити ДПС протягом 60 календарних днів.

До звіту обов’язково додаються завірені копії фінансової звітності КІК.

Звіт подається окремо щодо кожної КІК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]