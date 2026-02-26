Вклеивали фото военнообязанных в виды на жительство иностранцев — разоблачили чиновника ГМС и адвоката

Должностное лицо ГМС и адвокат создали схему уклонения от мобилизации.

Правоохранители разоблачили временно исполняющего обязанности первого заместителя руководителя регионального управления ГМС и адвоката, которые наладили механизм получения неправомерной выгоды от военнообязанных. За 5 тысяч долларов они изготавливали поддельные виды на постоянное проживание, оформленные якобы на иностранцев. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

«Фактически мужчинам создавали фиктивный статус иностранцев, что позволяло им избегать проверок военно-учетных документов во время мобилизации. Для этого использовали данные реальных иностранцев, но вклеивали фото украинских граждан», — заявили в ОГП.

Общение с «клиентами» происходило через мессенджеры, деньги передавались на личных встречах через адвоката-посредника.

Правоохранители задокументировали получение 10 тысяч долларов неправомерной выгоды. После передачи поддельного вида на жительство обоих фигурантов задержали. Во время обысков изъяли фальшивый документ, телефоны и переписку, подтверждающую их координацию.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили должностному лицу ГМС и его сообщнику-адвокату о подозрении.

Подозреваемым уже избраны меры пресечения. Следователи устанавливают других причастных и возможные дополнительные эпизоды.

