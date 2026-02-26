Вклеювали фото військовозобовʼязаних у посвідки іноземців – викрили посадовця ДМС та адвоката

Посадовець ДМС та адвокат створили схему ухилення від мобілізації.

Правоохоронці викрили тимчасово виконуючого обов’язки першого заступника керівника регіонального управління ДМС та адвоката, які налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від військовозобов’язаних. За 5 тисяч доларів вони виготовляли підроблені посвідки на постійне проживання, оформлені нібито на іноземців. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

«Фактично чоловікам створювали фіктивний статус іноземців, що дозволяло їм уникати перевірок військово-облікових документів під час мобілізації. Для цього використовували дані реальних іноземців, але вклеювали фото українських громадян», - заявили у ОГП.

Спілкування із «клієнтами» відбувалося через месенджери, гроші передавались на особистих зустрічах через адвоката-посередника.

Правоохоронці задокументували отримання 10 тисяч доларів неправомірної вигоди. Після передачі підробленої посвідки обох фігурантів затримали. Під час обшуків вилучили фальшивий документ, телефони та переписку, що доводить їхню координацію.

Прокурори Офісу Генерального повідомили посадовцю ДМС та його спільнику-адвокату про підозри.

Підозрюваним уже обрали запобіжні заходи. Слідчі встановлюють інших причетних та можливі додаткові епізоди.

